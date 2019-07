Ein Traum für Wassersportler und Genießer

In diesem Jahr habe ich gemeinsam mit meiner Familie einen zweiwöchigen Urlaub am Gardasee verbracht. Obwohl wir schon oft dort waren, gefällt es uns dort einfach immer aufs Neue.

Die ersten beiden Tage verbrachten wir mit baden und Tretboot fahren auf dem, mit einer Fläche von 370 Quadratkilometern, größten See Italiens. Das kühle Wasser ist eine tolle Möglichkeit, sich bei den heißen Temperaturen abzukühlen. Auch die wunderschöne Kulisse mit den Alpen auf der einen und dem See mit seinem glitzernden Wasser, den Booten, Schwimmern und Windsurfern auf der anderen Seite beschert eine atemberaubende Atmosphäre.

Neben der Entspannung am Wasser lieben wir es die zahlreichen Städte und Dörfer mit ihren engen Gassen und kleinen Boutiquen rund um den See zu besuchen. Im Laufe der Jahre haben wir so schon unsere Lieblingsorte gefunden, denen wir immer, wenn wir dort sind, einen Besuch abstatten müssen. Dazu gehört Bardolino, eine süße Gemeinde an der Ostseite des Sees. An ihrem kleinen aber malerischen Hafen stehen zahlreiche Schiffe, und die Cafés an der Promenade bieten neben leckeren Getränken auch einen wunderschönen Blick auf den Gardasee.

Der Besuch in der Eisdiele „Cristallo“, die ebenfalls an der Promenade ist, gehört einfach dazu. Die legendäre Stracciatella-Eiscreme ist die beste, die ich jemals gegessen habe.

Da wir natürlich nicht nur auf der faulen Haut liegen wollten, machten wir kleinere Wanderungen rund um den See und das Umland. Besonders für Radfahrer, Mountainbiker, Wanderer, Surfer und Segelfans ist der Gardasee das Sportparadies schlechthin. Neben seiner traumhaften Kulisse bietet er zahlreiche Wanderwege und Fahrradstrecken, und wenn der Wind mal etwas bläst, wimmelt es auf dem Wasser nur so von Windsurf- und Segelbegeisterten.

Leider gingen die zwei Wochen wie immer viel zu schnell rum, und wir mussten uns verabschieden. Wir freuen uns aber schon auf unseren nächsten Urlaub dort und können es kaum erwarten. Mia Eck

