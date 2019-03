Ein Traumberuf – trotz aller Nachteile

Fast 12 000 Altenheime stehen in Deutschland für knapp drei Millionen pflegebedürftige Personen bereit. Nur ein Drittel dieser Menschen erhält Pflegeheimplätze. Die Pflegekräfte stehen ebenfalls unter hohem Druck.

Friederieke arbeitet seit 30 Jahren in der Pflege und erzählt, was ihr Arbeitsalltag alles mit sich bringt: „Ich habe die ersten Jahre im Krankenhaus in der allgemeinen Krankenpflege gearbeitet. Ich wollte immer etwas mit Menschen machen, und im Krankenhaus hatte man mit allem Möglichen zu tun. Damals wurde man direkt ins kalte Wasser geworfen und hatte sofort die gleichen Aufgaben wie alle anderen Pflegekräfte. Das war anstrengend, und man hat sich etwas ausgebeutet gefühlt, aber man hat sich dadurch sehr schnell Respekt erarbeitet.“ Den Unterschied zur Altenpflege, in die sie später wechselte, beschreibt die ausgebildete Krankenschwester folgendermaßen: „Im Krankenhaus gehen die Patienten im besten Fall wieder gesund nach Hause, im Altenheim begleitet man die Leute auf dem letzten Weg.“

Probleme sieht sie darin, dass für eine würdevolle Pflege, die auch Gespräche beinhalten sollte, einfach keine Zeit mehr ist. „Man hat ein schlechtes Gewissen. Persönliche Zuwendung hilft den Menschen, aber man hat so schon kaum genug Zeit, alle Patienten mit dem Nötigsten zu versorgen, das ist frustrierend. Man wird nicht reich, und es ist mental und körperlich sehr anstrengend. Den Beruf macht man aus Überzeugung, man bekommt viel zurück.“ Für Friederieke ist die Krankenpflege ein Traumberuf, der neu gedacht werden muss. Alisa Kavelj

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.03.2019