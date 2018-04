Anzeige

Viele Unternehmen beteiligt

Wer wissen möchte, wie der Arbeitsalltag eines Bankkaufmanns/-frau aussieht, kann diesen Vormittag nutzen und neue Eindrücke in diesem Bereich gewinnen. Michaela Wahlig ist bei der Sparkasse Bensheim die Ansprechpartnerin. Unter www.sparkasse-bensheim.de/zukunftstag könnt ihr euch bewerben. Ein umfangreiches Angebot an kaufmännischen und technischen Ausbildungsstellen bietet der Energiedienstleister GGEW AG an. Für den Zukunftstag einfach direkt dem Ansprechpartner Michael Flierl eine Mail senden (flierl@ggew.de). Aber auch die Stadt Bensheim bietet uns Schülern die Möglichkeit, den Zukunftstag zu nutzen, um in die Arbeitswelt blicken zu können. Hier „schnuppern“ die Mädchen getrennt von den Jungs, bewerben kann man sich für die EDV, für das Gebäudemanagement, für die Stadtplanung und Demografie, aber auch für den Bereich Klimaschutz, Umwelt und Energie und den Straßenverkehr. Plätze sind zudem bei der städtischen Feuerwehr verfügbar. Zum ersten Mal wird zudem ein Junge im Museum arbeiten. All die Interessenten, die in Kinderbetreuungseinrichtungen schnuppern möchten, können dies zudem ebenfalls mit der jeweiligen Leitung vereinbaren.

Schnell sein lohnt sich

Neben den hier genannten Arbeitgebern sind noch unzählige Betriebe und Firmen im Kreis und überregional bereit, dich mit ihrem Know-how zu unterstützen. Nutze deren Webseite zur Bewerbung oder setze dich mit den Ansprechpartnern telefonisch direkt in Verbindung. Dies hier ist nur eine minimale Auswahl an Arbeitgebern, die den Zukunftstag an der Bergstraße unterstützen. Neben den hier aufgeführten Firmen besteht die Möglichkeit, sich direkt auf einer allgemeinen Internetseite für den 26. April zu bewerben, für die Mädchen steht die Seite www.girls-day.de/Radar zur Verfügung und die Jungen können auf www.boys-day.de/Radar nach Stellen schauen. In beiden Fällen findet man über die Eingabe der Postleitzahl und der Angabe des Wunschberufs vakante Stellen. Schnell sein lohnt sich, denn die Praktikumsplätze sind sehr begehrt. Alexander Rhein

Info: www.girls-day.de/Radar, www.boys-day.de/Radar

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.04.2018