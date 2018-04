Einblicke in die Berufswelt

Anzeige

In fünf Stunden um die Bensheimer Firmenwelt. Der Filmklassiker von Jules Verne „In 80 Tagen im die Welt“ stand bei der ersten Nacht der Ausbildung am 13. April Pate. Man reiste zwar nicht mit Bahn oder Kutsche, sondern mit einem eigens dafür bereitgestellten Bus-Shuttle, der alle Hotspots im Halbstundenstakt anfuhr.

Neben dem alljährlich stattfindenden Girls’ und Boys’ Day hatte man an diesem Abend die Möglichkeit, gleich mit neun Firmen Kontakt zu knüpfen. Neben Vorführungen und Vorträgen, bot sich den Schülern die Gelegenheit, direkt mit Auszubildenden, Studierenden und den Ausbildern zu sprechen.

Meine Tour begann am Hotel Tabbaccon, dort wurde man durch die Räume geführt und erhielt Auskunft über das Berufsfeld eines Hotelfachmanns. Aber auch über das Interieur der einzelnen Hotelzimmer und die Namensgebung wurde angesprochen. Gut getaktet mit dem Bus-Shuttle ging es 30 Minuten später zur Firma Sanner. Hier erfuhr man, dass gleich mehrere Ausbildungsgänge für Interessierte angeboten wurden. Die Führung durch die Produktionshallen war sehr umfangreich und dauerte fast eine Stunde. Mein nächster Ausstieg war beim GGEW, das Interesse am Basinusbad und Informationen rund um Aus- und Weiterbildungsgänge war hier groß. Vielleicht lag es daran, weil das Schwimmbad in der Freizeit ein beliebter Treffpunkt bei den Jugendlichen darstellt und man gerne wissen möchte, wie die Technik funktioniert, dass das Wasser schön klar und keimfrei bleibt. Mit viel Information über die breitgefächerten Tätigkeiten beim Energieversorger fuhr ich weiter zu Sirona. Vor Ort wurde für jeden Teilnehmer ein Kreisel geschliffen, eine willkommene Abwechselung nach informativen Vorträgen, war ich doch mit dem Gedanken hingekommen, dort nur Dentalgeräte vorzufinden.