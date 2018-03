Anzeige

Orientalische Musik, Wellenrauschen, ein wunderbarer Geruch nach Gewürzen, der von einer „Tagine“ vor mir kam, was das Nationalgericht von Marokko ist, und leise Gitarrenmusik von einem Straßenmusiker mit Dreadlocks neben mir: Daran denke ich, wenn ich mich an meinen Marokko-Roadtrip im Januar erinnere.

Die Stadt mit den beschriebenen Eindrücken hieß Essaouira, ein Paradies an der Küste von Marokko. Es war das letzte Ziel auf meiner zehntägigen Reise, und ich würde sagen, die oder zumindest eine der schönsten Städte in Marokko, die ich gesehen habe. Ich fuhr Anfang dieses Jahres mit meiner älteren Schwester nach Marokko, um endlich dieses langersehnte Traumziel zu entdecken. Wir flogen zunächst nach Marrakesch, wo wir zwei Tage lang blieben. Nach vielen starken Eindrücken in dieser lauten und lebendigen Stadt fuhren wir mit einer Reisegruppe über das Atlasgebirge nach Merzouga, das vor der Sahara liegt. Unser eigentlicher Plan war es, alleine zu reisen, aber da wir nur zehn Tage Zeit hatten, entschieden wir uns, so viel wie möglich zu sehen, was mit einer geführten Gruppe besser funktionierte. Von Merzouga aus liefen wir mit Kamelen in das Dünengebiet „Erg Chebbi“ in der Sahara und übernachteten in der Wüste. Das Licht war beeindruckend, der Sand wunderschön orange, und die Dünen waren weit höher, als ich zuvor erwartet hatte. In der Nacht sah ich den klarsten Sternenhimmel, den ich je gesehen hatte. Man konnte die Milchstraße sehr deutlich erkennen.

Am nächsten Morgen ging es dann von Merzouga mit einem Taxi nach Fès, was im Norden von Marokko liegt und für die größte Medina (Altstadt) in ganz Marokko bekannt ist. Die Fläche der Medina beträgt ganze 280 Hektar, auf denen rund eine Million Menschen lebt. In Fès blieben wir für drei Nächte und erkundeten die Stadt, so gut es ging, da es leider ziemlich stark regnete. Nach dieser Zeit ging es mit dem Zug nach Essaouira, was im Südwesten an der Küste Marokkos liegt. Dort verweilten wir unsere vorletzte Nacht, was leider viel zu kurz war, um alles zu sehen. Die letzte Nacht verbrachten wir wieder in Marrakesch, von wo es dann zurück nach Deutschland ging. Es dauert bis heute, diese ganzen Eindrücke zu verarbeiten, da diese relativ kurze Zeit so wunderschön und unbeschreiblich beeindruckend war.