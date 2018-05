Anzeige

Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnen, kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut . . .“ Wenn dieser Song im Radio läuft, denke ich leider weder an Max Herre noch an Anna, sondern an einen der vielen unverschämten Autofahrer, denen ich kürzlich begegnet bin. Als letzte Woche das Aprilwetter einsetzte, befand ich mich auf dem Heimweg von der Schule. Eine Doppelstunde Mathe, gekrönt mit einer unangekündigten Lernkontrolle, hatte meine Stimmung schon in den Keller sinken lassen. Dann der Regen – und kein Schirm weit und breit, unter dem ich mich verstecken konnte. Dennoch musste der Nachhauseweg angetreten werden. Ich quetschte also alles, was sich quetschen ließ, unter meine Regenjacke und stapfte los. Doch dann kam er. Dass es ein Mann war, hatte ich in wenigen Schrecksekunden erahnen können. Dass er direkt in die Pfütze vor mir fuhr, hielt ich erst für unmöglich. Als dann das schmutzige Wasser in hohem Bogen auf den Bürgersteig und damit auf mich spritzte, war mir klar, dass ich verloren hatte. Kein A-N-N-A, eher L-M-A-A. Filmreif: „Manchmal lach’ ich darüber, doch dann merk’ ich wieder, wie’s mich trifft. Komik ist Tragik in Spiegelschrift.“ Von hinten wie von vorne – diese Situation war eine der blödesten, die mir je passiert ist. Hätte mich jemand mit dem Smartphone gefilmt, wäre ich wahrscheinlich längst eine lokale Berühmtheit auf Youtube, Instagram und Co. Soweit ist es aber zum Glück noch nicht gekommen . . . Bis neulich, Eure BAte