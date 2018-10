Eine schöne Jahreszeit

Der Herbst ist da, und ich freue mich. Ja, richtig, ich freue mich. Viele mögen das kalte Wetter nicht und trauern dem Sommer hinterher. Ich mag den Sommer auch sehr gerne. Ich liebe die warme Jahreszeit, keine Frage. Aber ich mag auch den Herbst! Denn er hat viel mehr schöne Seiten, als wir eigentlich realisieren. Zum Beispiel kann sonniges Wetter ganz toll sein, wenn die bunten Blätter im Licht spielen, man mit einer leichten Herbstjacke spazieren gehen kann oder noch mit Sonnenbrille und Decke im Café sitzt. Auch wenn es regnet, wie so oft bei uns in Deutschland, tut es doch auch mal gut, sich auf dem Sofa einzukuscheln mit einem guten Buch und einem Tee, oder? Und man braucht auch nie ein schlechtes Gewissen haben, dass man nicht raus geht (so wie es im Sommer oft der Fall ist). Ich finde, das sind schon einige Pluspunkte. Und dann gibt es ja auch noch Kürbisse, Halloween und Kastanien. Typische Herbstsymbole meiner Meinung nach, die auch noch Spaß machen und auf die man sich unbedingt freuen sollte! Natürlich ist es manchmal doof, im Regen und kalten Wind rausgehen zu müssen, aber jede Jahreszeit hat ihre schönen und ihre ungemütlichen Seiten, oder nicht? Schließlich jammern im Sommer alle über die Hitze, im Frühling über die Pollen in der Luft und im Winter über die rutschigen Straßen. Es gibt an allen Dingen zwei Seiten. Und jetzt fangt endlich an, das Positive zu sehen, anstatt euch nur auf die negativen Dinge zu konzentrieren. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.10.2018