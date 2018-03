Anzeige

Früher bei Sat.1, heute bei Amazon. Die Rede ist von der Serie „Pastewka“ mit dem gleichnamigen Hauptdarsteller, dem Comedian Bastian Pastewka. Zum Start gab es super Einschaltquoten, die die Serie innerhalb kürzester Zeit bei Amazon Prime auf der Beliebtheitsskala hochzogen. Eigentlich als Pilot-Projekt geplant, wird es jetzt wohl eine Fortsetzung geben, und die Aussichten für Amazon sind exzellent. Doch ganz kritikfrei blieb die Serie nicht.

Marketer und Juristen haben ein Auge auf sie geworfen, da manche Szenen in mehreren bekannten Läden gezeigt werden und dabei Logos und Design Aufschluss auf die Markenherkunft geben. Es wird den Machern der Serie sogar vorgeworfen, Amazon habe bei der Produktion diese Drehorte bewusst gewählt.

Neues Gesetz zu werblichem Inhalt

Das Thema ist nicht grundlos ein Dorn im Auge, denn seit einigen Monaten stehen Influencer in der Pflicht, werbliche Inhalte zu kennzeichnen. Werblich heißt in dem Fall, dass sie für das Posten von Inhalten entsprechende Gelder oder Produkte bekommen, um darüber zu schreiben. Da die Sache nur transparent bleibt, wenn man zu jedem Inhalt auch entsprechende Kennzeichnungen angibt, sind sie also dazu aufgerufen, sogar bei nicht-werblichen Inhalten anzugeben, dass sie sich die Produkte gekauft haben.