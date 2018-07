Eine Stadt, die verzaubert

Anzeige

Auch für Harry-Potter-Fans ist Porto einen Besuch wert. Die Autorin J. K. Rowling lebte mehrere Jahre in der Stadt, von der sie viel Inspiration für ihre Romane mitnahm. Und tatsächlich – der Einfluss ist nicht zu verkennen. In manchen Ecken Portos fühlt man sich wie in der Winkelgasse, man findet immer wieder Symbole und andere architektonische Werke, die an die zauberhafte Welt der Harry-Potter-Romane erinnern. Antje Heitland

