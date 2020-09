Eine Woche ganz im Zeichen des nachhaltigen Lebens

In diesem Jahr findet die Europäische Nachhaltigkeitswoche (ESDW) vom 20. bis 26. September statt. Sie hat das Ziel, Aktivitäten, Projekte und Veranstaltungen zu initiieren, die zu nachhaltiger Entwicklung beitragen, diese auf einer gemeinsamen Plattform sichtbar zu machen und dadurch die Bürger Europas anzuregen, sich aktiv mit nachhaltiger Entwicklung und den 17 Zielen auseinanderzusetzen. Dabei lernt man unter anderem auch, wie man grundsätzlich nachhaltiger leben kann, zum Beispiel in Sachen Ernährung.

Wir alle sind Verbraucher und leben gemeinsam auf der Erde, was heißt, dass wir so handeln sollten, dass Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft so wenig Schaden wie möglich davontragen. Das bedeutet ebenso, nicht im Konsum zu schwelgen, sondern darauf zu achten, nur das Nötigste zu kaufen, das vielleicht manchmal etwas teurer ist, aber dafür aus nachhaltigerer Herstellung. Zudem bedeutet dies, dass zu Hause auch auf Nachhaltigkeit geachtet werden sollte. Dazu tragen schon viele Faktoren bei, zum Beispiel das Ausschalten von Licht, das nicht nötig ist, oder durch angemessene Mülltrennung.

Den Alltag verändern

Wenn wir uns all dieser Möglichkeiten bewusst sind, uns mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen und danach leben, ist es möglich, gemeinsam etwas zu bewirken. Wenn wir alle etwas in unserem Alltag verändern, würde es der Erde schon ein Stückchen besser gehen. Aus diesem Grund gibt es die Nachhaltigkeitswoche: Mit dieser wird daran erinnert und appelliert, nachhaltiger zu leben. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.09.2020