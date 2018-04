Einfach ein einmaliges Erlebnis

Anzeige

Boygroups sind wieder im Trend, und seit den Backstreet Boys und *NSYNC hat sich eines bis heute nicht geändert: Tausende Teenager – hauptsächlich junge Mädchen – lieben jedes einzelne Mitglied der Gruppen über alles. Und genau das müssen sie natürlich auch auf Fanseiten im Internet, selbst erstellten Collagen oder Konzerten zeigen. Und auf Konzerten geschieht das Zeigen dieser Fan-Liebe hauptsächlich über ein ganz bestimmtes Organ – das „Stimmorgan“.

Egal, ob Bangtan Boys (BTS), 5SoS oder One Direction – wenn man auf ein solches Konzert geht, dann weiß man schon vorher, worauf man sich einlässt: auf ganz, ganz viele Mädchen, die einem ins Ohr kreischen. Und auf genau so ein Konzert wollte ich schon seit 2010 – eben seit der Gründung einer der Boybands meiner Generation schlechthin, One Direction. Und dann kam das verhängnisvolle Jahr 2016, als One Direction angekündigt hat, eine „einjährige Pause“ einzulegen. Aber natürlich hören junge Männer, die so erfolgreich und talentiert sind und Tausende Fans weltweit haben, nicht einfach auf mit dem, was sie seit mindestens sechs Jahren machen. Also haben alle Musiker in der Zeit dieser „Pause“ vier beziehungsweise fünf Solo-Karrieren gestartet. Jeder der Jungs macht heute seine ganz eigene und auch anders klingende Musik. Und jetzt ist der eine oder andere wieder auf Tour.

Ich war dort!

Nachdem ich es nie geschafft habe, auf ein One-Direction-Konzert zu gehen, hatte ich jetzt Anfang April die Chance, eines dieser Solo-Konzerte zu sehen: das von Harry Styles in Mannheim. Wer Fan von irgendeinem Musiker oder einer Gruppe ist, der weiß, wie toll es ist, so etwas live erleben zu können. Lange Rede, kurzer Sinn – ich war auf dem Harry-Styles-Konzert in Mannheim. Und mal ganz abgesehen davon, wie unglaublich gut dieses Konzert war, es war auch unglaublich amüsant zu sehen, wie sich Menschen verhalten können. Ich glaube, dieses Verhalten ist vor allem auf Konzerten solcher Musiker zu beobachten. Fans, die schon vier Tage vor dem Konzert anfangen, auf dem Parkplatz vor der Arena zu campen, und Mütter, die einen böse anschauen und versuchen zur Seite zu drängeln, nur damit ihre eigenen Töchter einen Millimeter weiter vorne stehen können (mal ganz nebenbei – ich stand ganz vorne, da konnte man nicht weiter drängeln). Ich will nicht sagen, dass ich nicht total begeistert gewesen wäre, auf diesem Konzert zu sein, und um die Wahrheit zu sagen: Ich kann es immer noch nicht fassen, wirklich dagewesen zu sein. Aber ich hätte nie meine Mutter mitgenommen und sie für mich einen Platz erkämpfen lassen. Und das am Anfang erwähnte hysterische Kreischen – es ist schlimmer, als man es sich vorstellt. Wenn man in dieser riesigen Halle mit so vielen Menschen steht, dann kommt das Feeling von ganz alleine. Und dazu, finde ich, muss man nicht die ganze Zeit ganz laut schreien, und das nur, weil auf einem Bildschirm ein Video anfängt zu laufen. Für mich ist es ein Unterschied, laute Musik zu hören und laut mitzusingen oder einfach nur zu kreischen. Ersteres macht Spaß, letzteres tut in den Ohren weh. Mein ganz großer Respekt geht an die Security-Leute, die vor uns Fans standen und nicht anfangen mussten zu lachen, aber gleichzeitig habe ich auch großes Mitleid, dass sie solche schreienden Massen häufiger erleben müssen.