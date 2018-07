Anzeige

Diese Hassnachrichten sind kein Spaß. Immer wieder, seit Jahren, gibt es auf verschiedenen Plattformen Probleme mit Mobbing. Früher hatten wir es mehr mit SchülerVZ zu tun, dann kamen die Zeiten von Facebook und Twitter. Und jetzt geht alles weiter auf der Social-Media-Plattform Instagram oder auch auf Snapchat. Gerade das regelrechte Verstecken hinter einem virtuellen Account macht es für viele leicht, andere fertig zu machen. Ich weiß, es gibt sehr viele Beiträge und Artikel zu diesem Thema. Alle Welt diskutiert über „Cyber Mobbing“ oder – wie es inzwischen in der englischen Sprache genannt wird – das „Trolling“. Ich möchte euch keinen trockenen Vortrag zu Zahlen und Fakten halten. Meine Meinung dazu: Wenn Leute andere Leute runterziehen, dann tun sie das, weil sie unzufrieden mit sich selbst sind und ihre negativen Stimmungen an einer anderen Person auslassen, ihr vermindertes Selbstwertgefühl kompensieren wollen oder weil sie schlicht und einfach eifersüchtig sind. All das ändert natürlich nichts daran, dass man sich als Betroffener einfach nur schlecht fühlt, vor Wut Herzrasen bekommt oder gar Tränen in den Augen. Schließlich endet man mit dem Handy in der Hand, auf das Display starrend, und fragt sich, warum zum Teufel manche Leute so etwas Verletzendes schreiben. Es ist manchmal sehr schwer, mit diesen Situationen umzugehen. Mein Tipp an euch: Versucht, euch auf gar keinen Fall hineinzusteigen. Legt kurz das Handy weg und ruft einen Freund an, mit dem ihr darüber reden könnt. Und dann die Nachricht löschen und einfach nicht darauf eingehen. Lasst euch nicht herunterziehen. Ihr seid wichtig und wertvoll, genau so, wie ihr seid. Bis neulich, Eure BAte