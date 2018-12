Einfach mal nur zuhören

Wie oft hören wir jemanden in unserem Alltag mehr als ein paar Minuten oder sogar Sekunden am Stück zu? Wenn es nicht gerade ein Lehrer ist, der etwas Interessantes erklärt, werden es wahrscheinlich nur Bruchteile sein. Dabei gibt es tatsächlich noch Leute, bei denen es sich lohnt, mal etwas länger zuzuhören, sich auf ihre Gedanken einzulassen und sich mit ihren Ansichten auseinanderzusetzen.

Gedanken anderer zuhören

Streaming-Anbieter wie Spotify bieten uns auch immer mehr die Möglichkeit, Leuten einfach nur zuzuhören, die wir persönlich gar nicht kennen. Und damit ist nicht die Musik gemeint. Ich spreche von Podcasts. Seit 2015 werden Podcasts immer populärer. Man kann sie einfach über das Handy unterwegs, zu Hause oder sonst wo anhören. Zu den bekanntesten Podcasts gehören „Fest & Flauschig“ von Olli Schulz und Jan Böhmermann und „Serial“, der erfolgreich vom US-amerikanischen Chicago Public Radio produziert wird.

Neben dieses beiden gefallen mir auch sehr gut der Podcast „Sprachnachrichten von Jacko“ und „Die Podcast-Oma“. Jacko ist eine junge Frau, die unter anderem in ihren Sprachnachrichten über Selbstliebe, Ängste, Herausforderungen, Ernährung und Erfolg spricht. Jede Folge ist eine neue Sprachnachricht mit einem oder mehreren zentralen Themen. In „Die Podcast-Oma“ spricht Kim mit ihrer Oma Inge über dies und das. Wie war es früher, was hält Inge von modernen Sitten und Trends? Bei diesem Podcast sind die Folgen immer nur 20 bis 30 Minuten lang, was den Podcast perfekt für zwischendurch macht, wenn man einfach nur mal eine kleine Pause haben möchte und jemandem in Ruhe zuhören will.

Podcasts gefallen mir so gut, weil sie nur auf einen Bereich abzielen: das Zuhören. Ich muss nicht gleichzeitig sehen, hören und vielleicht noch reagieren. Ich kann mich einfach entspannt zurücklehnen und einer angenehmen Stimme lauschen. Und vielleicht lerne ich dabei sogar noch etwas. Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.12.2018