Eingegrenzte Freiheiten für die Bevölkerung

Ausgangseinschränkungen sind zum Schutz der Bevölkerung in Kraft. © KRess

In den letzten Wochen hat das neuartige Coronavirus die Welt in eine Krise gestürzt, die sich zu Beginn des Jahres noch niemand hätte vorstellen können. Länder verhängen Ausgangssperren, das öffentliche Leben wird eingefroren, Schulen bleiben vorerst geschlossen. Sicher, Einschränkungen dieser Art verhindern Infektionen und eine Überlastung der Gesundheitssysteme. Aber zu welchem Preis? Ausgangssperren schränken Menschen weltweit in ihren individuellen Freiheitsrechten extrem ein. Und auch der Datenschutz ist betroffen. In Österreich gewährte ein Telekommunikationsanbieter der Regierung beispielsweise Zugriff auf Bewegungsprofile von Handynutzern, um große Menschenmassen ausfindig zu machen.

Selbstverständlich dienen diese Maßnahmen dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung. Trotzdem ist es ein beklemmendes Gefühl, derart in seinen Freiheiten eingeschränkt zu werden. Kämpften andere Generationen noch für Rechte wie Freiheit und Privatsphäre, sind diese heute umso selbstverständlicher für uns. Gerade deshalb fällt eine Umstellung unserer Gewohnheiten so schwer. Es bleibt also nur zu hoffen, dass wir nach der Corona-Krise unsere Privilegien umso mehr zu schätzen wissen. Laura Kress

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.03.2020