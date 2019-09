Einmal ohne Pappe und Plastik, bitte

Einwegprodukte aus Plastik vermüllen unsere Straßen und unsere Meere. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben deshalb Anfang des Jahres beschlossen, Wegwerfprodukte, für die es umweltverträglichere Alternativen gibt, ab dem Jahr 2021 zu verbieten. Unter dieses Verbot fallen insbesondere Gastronomieartikel wie Plastikbesteck, Styroporverpackungen und Kunststoffstrohhalme.

Viele Städte sind da schon mit gutem Beispiel vorangegangen und haben bereits vor dem Jahr 2021 Einweg-Artikel von ihren Festen und Märkten verbannt. Auch die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung hat im Juni beschlossen, dass Einwegartikel auf Festen aus nachwachsenden Rohstoffen wie Papier, Bambus oder Holz bestehen müssen und damit ein Verbot von Einwegplastik auf ihren Veranstaltungen erlassen. Aus vertraglichen und organisatorischen Gründen konnte die neue Regelung beim diesjährigen Winzerfest noch nicht vollständig umgesetzt werden.

Pfandsystem bei Gläsern läuft gut

Dass Wein und Traubensaft gegen Pfand in Winzerbechern oder Stilgläsern ausgeschenkt werden, ist Tradition. Auch, dass beim Konsum einer Cola der Kunststoffhalm abbestellt wird, loben die Verkäufer sogar als besser für die Umwelt. Bei den Fest- und Standbetreibern hingegen noch nicht angekommen ist, dass Porzellan- statt Papptellern und Edelstahl- statt Plastikbesteck ausgegeben wird. Deshalb wollte die BAnane-Jugendredaktion testen, wie die Standbetreiber auf dem Winzerfest reagieren, wenn der eigene Teller mitgebracht wird.

Crêpes: Mein erster Versuch, die angebotenen Speisen auf einem eigenen Teller serviert zu bekommen, ereignete sich am Crêpestand. Dort werden die dünnen französischen Pfannkuchen normalerweise auf einem Pappteller oder einer Waffel an den Kunden übergeben. Als ich meinen Crêpe mit dem Hinweis auf meinen mitgebrachten Teller bestellte, war ich mir erst nicht sicher, ob der Standbetreiber begeistert von meiner Idee ist. Doch er faltete das Teiggericht und hob es nach oben, damit es auf meinen Teller gleiten konnte. „Nur nicht in den Wagen halten“, warnt der Standbetreiber.

Kartoffelpuffer: „Auf einem richtigen Teller sieht das Essen gleich viel besser aus!“, bemerkt die Dame im Essenswagen lachend, die mir die Kartoffelpuffer und das Apfelmus auf meinen mitgebrachten Porzellanteller legt. Sie wirkt total entspannt, als ich mit meinen Sonderwünschen auf sie zukam und erfüllte gerne meinen Wunsch, das Essen auf dem mitgebrachten Porzellanteller zu servieren. Zu Hause hatte ich noch einen Satz Besteck eingepackt, mithilfe dessen ich die Mahlzeit an den aufgestellten Biertischgarnituren fast so bequem und sicherlich genauso nachhaltig verspeisen kann wie am heimischen Esstisch.

Piroggen: Polnische Teigtaschen to go? Kein Problem für mich. Mit einer luftdicht verschließbaren Edelstahl-Brotdose mit integrierter Gabel machte ich mich auf den Weg ins Winzerdorf. Als ich bei der Bestellung meiner Piroggen meine Brotbox hochhielt, grinste die Verkäuferin nur und packte das Essen gerne für mich ein. Die Brotdose hat für mich nicht nur den Vorteil, dass ich keinen Einwegmüll (ansonsten werden Pappteller und Plastikgabel benutzt) produziere, sondern sorgt auch dafür, dass die Mahlzeit sehr lange warm bleibt und auch noch zu Hause genauso genossen werden kann.

Fazit

Alles in allem ist das BAnane-Experiment sehr positiv zu bewerten. Die Standbetreiber haben zwar mal mehr, mal weniger freundlich auf meine Sonderwünsche reagiert, aber alle zeigten sich kooperativ und haben sie gerne erfüllt. Das ist nicht verwunderlich: Unterm Strich sparen die Unternehmen nämlich Geld, wenn ihre Kunden ihr eigenes Geschirr mitbringen und sie keine bezahlten Einwegartikel ausgeben müssen. Denn auch Holzpiekser und Bambuslöffel, die nur wenige Minuten benutzt werden, haben eine schlechte Ökobilanz. Auch für ihre Produktion werden Energie und Ressourcen verbraucht, die der kurzen Nutzungsdauer nicht gerecht werden. Moritz Müller

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.09.2019