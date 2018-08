Einsamkeit? Ja, bitte!

Alleine sein kann manchmal ganz schön schwierig sein. Wohin mit der Zeit? Man hat plötzlich niemanden, mit dem man reden kann und sitzt in die Luft starrend rum. Es dauert manchmal ewig, bis man sich aufrafft und etwas tut, das man aus Gewohnheit normalerweise mit jemandem zusammen macht. Nichtsdestotrotz ist die Zeit, die wir alleine verbringen, wichtig für unsere Psyche. Wir müssen lernen, alleine klar zu kommen und uns selber Beschäftigungen suchen. Das Wichtigste ist nämlich, dass wir emotional nicht abhängig von einer Person werden. Wenn wir merken, dass wir uns alleine leer, unnütz oder gelangweilt fühlen oder der Tag – jeder Tag – plötzlich einfach nur traurig ist, dann stimmt etwas nicht. Oder wenn wir uns von kleinen Dingen zu sehr runterziehen lassen. Keine Antwort auf den letzten Chat? Deswegen schlecht gelaunt? Eindeutig ein Zeichen dafür, dass wir zu viel am Handy hängen. Und zu viel Zeit in der virtuellen Welt verbringen. Auch das kann eine emotionale Abhängigkeit hervorrufen. Wir sollten damit aufhören und einfach probieren, uns strikte Ziele für den Tag zu setzen. Dazu kann auch gehören, das Smartphone für eine bestimmte Zeit wegzulegen – vielleicht abends, direkt vorm Schlafen gehen. So kommen wir besser zur Ruhe. Oder wir gehen spazieren und lassen das Handy so lange zu Hause. Und das Wichtigste: Wir machen auch mal etwas ganz alleine. Ohne uns zu beeilen, zu jemandem zu kommen. Es ist so, so, so wichtig, sich selbst zu lieben, bevor man jemand anderen lieben kann. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.08.2018