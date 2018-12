Einsatz für eine saubere Aktienkultur

Anfang September fand in den Räumen der Sparkasse Bensheim ein Wertpapierforum statt. Hierbei waren nicht nur Aktienanleger vor Ort, sondern auch Interessenten, die eine alternative Geldanlage suchen und weitere Informationen erfahren wollten. Neben den Mitarbeitern der Sparkasse war auch Dieter Tassler als Referent vor Ort, der Mitglied des Schutzvereins für Kapitalanleger (SdK) ist. Da ihm die Arbeit mit Jugendlichen besonders am Herzen liegt, konnten wir ihn nun für die BAnane interviewen.

Was macht Ihr Verband SdK?

Dieter Tassler: Bei der SdK handelt es sich um einen Verein. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger hat sich laut Satzung den Anlegerschutz als Aufgabe gestellt. Bekannt ist die SdK vor allem durch die Präsenz ihrer Sprecher auf Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften, auf denen die SdK die Stimmrechte der Aktionäre und ihrer Mitglieder wahrnimmt.

Welche Berufsgruppe übt die von Ihnen nachgegangene Tätigkeit aus?

Tassler: Die Sprecher arbeiten ehrenamtlich und kommen aus wirtschaftsnahen Berufsgruppen. Unter ihnen finden Sie sowohl Kaufleute aus dem Rechnungswesen, Rechtsanwälte, Freiberufler als auch Studenten und Rentner aus zuvor genannten Berufen.

Dann machen Sie das nebenberuflich?

Tassler: Die Funktion des Sprechers ist eine ehrenamtliche Aufgabe. Die Zuordnung erfolgt in der Regel regional, um den Reiseaufwand möglichst gering zu halten. Ausnahmen können durchaus Regionen mit sogenannten weißen Flecken sein, wo es zum Beispiel eine Unterbesetzung gibt oder vor allem, wenn an einem Tag mehrere Hauptversammlungen zu besuchen sind. Hier versuchen die Sprecher in Absprache mit dem Büro in München eine entsprechende Vertretung zu finden.

Wo ist der Firmensitz und wie viele Mitarbeiter arbeiten für die SdK?

Tassler: Die SdK hat in der Zentrale in München sechs Mitarbeiter, die die Organisation der Stimmkarten, die Terminkalender, Pflege der Homepage, Koordination der Sprecher und vieles andere mehr wahrnehmen. Die Sprecher sind über das gesamte Bundesgebiet verteilt.

Wieso heißt der Verein „Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger“?

Tassler: Die SdK setzt sich für eine saubere Aktienkultur ein. In den Hauptversammlungen nimmt sie das Auskunftsrecht der Aktionäre für ihre Mitglieder war. Dies geschieht durch die Ausübung des Fragerechts der Aktionäre in der Hauptversammlung an den Vorstand oder Aufsichtsrat. Sie stimmt bei der Tagesordnung entsprechend den Abstimmungsrichtlinien der SdK ab. Außerdem vertritt die SdK beziehungsweise deren Vertreter auch Anleiheinhaber im Rahmen von Restrukturierungen und Insolvenzverfahren, zum Beispiel über die Mitwirkung in Gläubigerausschüssen und auf Gläubigerversammlungen. Ferner ist der Verein aktiv in die Gesetzesbildung involviert und versucht, dort entsprechend Einfluss im Sinne der Aktionäre und anderer Anlegergruppen, wie zum Beispiel von Anleiheinhabern, zu nehmen. Auch für junge Erwachsene dürfte im Rahmen der Vermögensbildung und Altersvorsorge die Aktie zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Sie sagten, die Zentrale ist in München. Sind Sie für ganz Deutschland zuständig?

Tassler: Ich selber lebe im Landkreis Schwäbisch Hall und bin einer der vier Sprecher in Baden-Württemberg. Außerdem bin ich auch im Raum Frankfurt unterwegs, weil dort eine Vielzahl von Hauptversammlungen stattfindet, die zum Teil nicht von Sprechern vor Ort abgedeckt werden können.

Wer lädt Sie zu den Hauptversammlungen ein?

Tassler: Die Hauptversammlungen werden mittels einer Eintrittskarte besucht, die von Aktionären bezeihungswiese Mitgliedern des Vereins an die Geschäftsstelle in München gesendet werden, weil Aktionäre nicht selbst die Hauptversammlungen besuchen können. Allerdings hat die SdK selbst mindestens eine Aktie, um generell Zutritt zu den Hauptversammlungen zu erlangen, und falls erforderlich den Rechtsweg beschreiten zu können.

Wo finden die Veranstaltungen statt?

Tassler: Die Unternehmenspräsentationen sind Informationsveranstaltungen für Aktionäre, die wir im Zusammenhang mit Sparkassen, aber auch mit anderen Banken, zum Beispiel Volks- und Raiffeisenbanken, veranstalten. Hier stellen sich an einem Abend zwei bis drei Unternehmen einem aktieninteressierten Publikum vor.

Müssen Sie viele Vorträge halten?

Tassler: Die SdK vertritt mit circa 55 Sprechern Aktionäre auf circa 500 Hauptversammlungen. Hinzu kommen circa 25 Unternehmenspräsentationen jährlich, die von circa sechs Sprechern vorbereitet werden.

Sind Sie Bankkaufmann, dass Sie sich so gut mit Aktien auskennen?

Tassler: Wenn Sie mich zu meiner Person befragen, so bin ich Wirtschaftsingenieur und habe mein Berufsleben sowohl in der Unternehmensberatung wie auch als Leiter Controlling ausgeübt. Seit über zehn Jahren bin ich als freier Unternehmensberater selbständig. Wir sehen unsere Aufgabe in der Information und Kenntniserweiterung der Aktionäre. Wir beraten nicht zu einzelnen Wertpapieren und sprechen auch keine Empfehlungen aus. Das heißt nicht, dass wir nicht über die ein oder andere Gesellschaft sprechen können. Die Entscheidung über einen Aktienkauf oder Verkauf muss aber jeder für sich allein treffen. Die Publikation unseres Printmagazins Anleger Plus oder das Online-Magazin Anleger Plus News kann dabei mit einer Fülle von Beiträgen durchaus hilfreich sein. Unsere Mitglieder haben auch einen Anspruch auf eine Rechtsberatung zum Beispiel bei Anleihen oder Insolvenzverfahren. Die SdK-Sprecher sind überwiegend selbst im Aktienmarkt aktiv. Der Verein hält darüber hinaus jährlich zwei Schulungsveranstaltungen als Sprecherfortbildung ab.

Man merkt, dass Dieter Tassler seine ehrenamtliche Tätigkeit gerne ausübt, um uns Jugendliche für Geldanlagen zu sensibilisieren. Alexander Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.12.2018