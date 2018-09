Engagement, Mühe, Talent und ganz viel Herzblut

Am Goethe-Gymnasium in Bensheim war es diesen Monat wieder soweit, dass das „Goetheater“ ein neues Stück aufführte. Das Theaterstück mit dem Namen „Die unfassbaren Abendteuer des Lord Humblewood“ wurde an sechs Abenden leidenschaftlich und mit viel Hingabe und Talent aufgeführt.

Das Stück handelt von Lord Humblewood, der eine Schatzkarte übergeben bekommt. Diese gehört zu einer geheimnisvollen Kostbarkeit, die im Wilden Westen versteckt sein soll. Der Lord wird losgeschickt, um diese Mission zu meistern. Auf seinem Weg passieren jedoch unerwartete Dinge, und es geht nicht alles so glatt, wie es anfangs geplant war.

Eineinhalb Jahre liefen die Proben mit viel Engagement, Mühe und Herzblut. Der Theaterleiter Thorsten Weis schrieb das gesamte Stück für das Ensemble selbst. Die Schülerin und Schauspielerin Paula, die eine der Hauptrollen spielte, erzählt von den lustigen Proben und den Herausforderungen ihrer Rolle: „Anfangs fiel es mir etwas schwer, mich in die Rolle einzuspielen, da sie ein sehr zynischer Charakter ist. Aber von Anfang an war ich von der Rolle begeistert. Ich denke, man muss den Charakteren seinen eigenen Touch geben, und dann kann es eigentlich nur gut werden.“ Sie erzählt außerdem, dass ihr die Szenen mit den schönsten Bühnenbildern am besten gefallen haben.

Die Gruppe malte den Großteil der Bühnenkulisse selbst. Alex, der ebenfalls eine der Hauptrollen spielte, berichtet, dass er die Zeit im Theater vermisst: „Manchmal sitze ich einfach nur da und weiß nichts mit meiner Zeit anzufangen, die vor den Aufführungen normalerweise immer mit den Vorbereitungen oder Kulissenbau gefüllt war. Daran merke ich, was für einen bedeutenden Teil die Theater-AG für mich ausmacht.“ Als Zuschauer kann man sich auf weitere Stücke freuen, die in den nächsten Jahren am Goethe-Gymnasium bestimmt noch auf die Beine gestellt werden. Yara Völker

