Engel, Bär oder doch lieber Superheld?

Den ursprünglich eher religiösen Sinn von Fasching scheinen heute viele Menschen vergessen zu haben: Was eigentlich als Fest vor der christlichen Fastenzeit gefeiert wurde – denn ab da war Feiern bis Ostern erst mal verboten –, entwickelte sich mit der Zeit zu sehr lauten und stark besuchten Veranstaltungen weltweit. Offiziell beginnt die Fastnachtszeit am 11. November um 11.11 Uhr, hat ihren Höhepunkt am Rosenmontag, bis am Aschermittwoch wieder alles vorbei ist. Gerade durch Karnevalsvereine ist Fastnacht heute so beliebt. Viele, auch junge Menschen, sind Mitglieder in solchen und zelebrieren die so genannte „Fünfte Jahreszeit“ jährlich.

Spaß am Verkleiden

BAnane-Mitarbeiter Marco hat mehrere Jugendliche zu ihren Faschingskostümen befragt. Hierbei sollten unter anderem auch die Gründe, warum man Fastnacht feiere, angegeben werden.

Die Passanten reagierten sehr unterschiedlich und auch die Antworten waren breit gefächert. Vielen geht es um den Spaß und das Verkleiden. Bei manchen aber auch um die Tradition und bei anderem einfach nur darum, bei den Umzügen wieder alte Freunde zu treffen. Marco Mautry

