Entlastung für Umwelt und Geldbeutel

Nichts verpassen – einer der Grundsätze der digitalen Gesellschaft. Das Smartphone stets in der Hosentasche, der PC auf Stand-by. Dass die ständige Erreichbarkeit auch jede Menge Strom und damit Geld kostet, haben viele nicht auf dem Schirm. Darum empfiehlt es sich, Steckerleisten zwischenzuschalten, die ein An- und Ausschalten von Computer oder Fernseher ermöglichen, ohne ständig am Stecker herumzufummeln, die Programme auf dem Smartphone zu schließen und das Tablet auch einmal auszuschalten.

Doch nicht nur in puncto neue Medien werden Stromsünden begangen. Viele Menschen lassen das Licht in Zimmern brennen, in denen sie sich nicht aufhalten. Die Beleuchtung – weg von der Glühbirne hin zur LED-Lampe – sollte sparsam eingesetzt werden, auch um nachtaktive Tiere nicht zu irritieren.

Strom sparen in Küche ...

Die Küche frisst erfahrungsgemäß jede Menge Strom. Da allein die Anzahl der Gerätschaften – neben dem Kühlschrank und Backofen auch Küchenmaschinen – so hoch ist wie in kaum einem anderen Raum, werden dort häufiger als anderswo Stromsünden begangen.

Der Kühlschrank: Wer etwas aus dem Kühlschrank holt, sollte die Tür schnellstmöglich wieder schließen, um zu verhindern, dass warme Luft eindringt. Wer hingegen erst die Wasserflasche herausholt, sich das Getränk einschenkt, die Flasche zurückstellt und dann die Tür schließt, zwingt das Gerät, stärker zu kühlen als eigentlich nötig. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für den Eisschrank.

Der Backofen: Egal, was heute auf den Tisch kommt – die meisten Kochbücher empfehlen, den Backofen auf eine bestimmte Temperatur vorzuheizen, bevor Pizza, Lasagne und Co. hineingestellt werden. Bei vielen Mahlzeiten kann allerdings darauf verzichtet werden. Bei Gerichten, denen gleichmäßige Hitze zugeführt werden muss (zum Beispiel Soufflé), empfiehlt sich das Vorheizen allerdings.

... und Bad

Ein großer Teil des täglich benötigten Stroms wird auch im Badezimmer verbraucht, vor allem wenn statt eines Boilers ein Durchlauferhitzer installiert wurde. Es gilt also, den (Warm-)Wasserverbrauch möglichst gering zu halten, um Ressourcen zu sparen.

Waschbecken: Wer sich die Zähne putzt oder das Gesicht wäscht, sollte den Wasserhahn zwischen den „Einheiten“ nicht laufen lassen, um kein Wasser zu verschwenden – also Zahnbürste oder Waschlappen befeuchten, benutzen und abwaschen.

Duschen: Wer den Wasserhahn während des Einschäumens und Haarewaschens zudreht, spart sofort Wasser und Strom. Auch wenn es vielen Personen anfangs schwer fällt, im Sommer das kühlende und im Winter das wärmende Wasser abzustellen – die Freude, die beim Erblicken der nächsten Nebenkostenabrechnung aufkommt, ist auch nicht zu unterschätzen.

Waschmaschine: Neuere Maschinen verfügen meist über einen Öko-Modus, der zwar etwas länger läuft, dafür aber viel weniger Strom verbraucht als konventionelle Programme. Statt den Trockner anzuschalten, kann die Wäsche – vor al-lem im Sommer – an der Luft getrocknet werden. Auch wer keinen Garten oder Balkon hat, kann einen Wäscheständer für das Fensterbrett anschaffen.

Neue Geräte mit hoher Energieeffizienzklasse sind zwar teuer, machen sich aber bezahlt. Funktionstüchtige Altgeräte sollten bei einer Neuanschaffung weiterverkauft oder -verschenkt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Moritz Müller

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.08.2018