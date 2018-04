Anzeige

Wahrscheinlich fragen sich jetzt die meisten „Wieso schreibt die da jetzt einen Artikel in der Zeitung drüber? Soll sie sich doch zum ersten, zweiten oder dritten Mal piercen, wann und wo sie will, aber was geht mich das an?“

Piercings gefallen einfach nicht jedem, und wenn du einer dieser Menschen bist, dann musst du diesen Artikel nicht lesen. Aber Piercings und Tattoos sind aus unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, und mir gefallen sie – manche zumindest.

Ich habe mir nur ein kleines Helix-Piercing stechen lassen, das sich leicht mit den Haaren verdecken lässt. Ich hatte vorher nicht einmal Ohrringe oder Ähnliches, das heißt, ich war entsprechend gespannt, wie das Stechen – oder Punchen – sein würde. Für jeden, der sich überlegt, sich auch etwas stechen zu lassen: Informiert euch vorher einfach, wo es in der Umgebung gute Piercer gibt.