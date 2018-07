Anzeige

Urlaub in Konstanz am Bodensee macht nicht nur im Sommer Sinn, wenn man den ganzen Tag am Strand liegen kann. Auch bei etwas schlechterem Wetter hat die kleine Stadt an der deutsch-schweizerischen Grenze vieles zu bieten.

Wenn man sich etwas mehr Zeit nimmt und nichts gegen lange Fußmärsche hat, ist Konstanz der ideale Ort, um ganz einfach und ohne große Pläne erkundet zu werden. Man kann stundenlang am Ufer des Sees entlang spazieren, bis in die Schweiz und wieder zurück. Wenn man sich dann schon am Ufer befindet, kann man auch noch kurz dem Naturmuseum Konstanz einen Besuch abstatten. Dieses ist zwar mit nur einer Etage recht klein, aber definitiv eine schöne Beschäftigung für Jung und Alt. Zudem darf man natürlich die große, sich drehende Statue „Imperia“ im Hafen nicht übergehen. Von da aus ist es nur noch ein Katzensprung bis in die verwinkelte Altstadt, in der sich Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Museen aneinanderreihen. Besonders das Rosgartenmuseum im Herzen der Innenstadt ist empfehlenswert.

Dort wird die Stadtgeschichte Konstanz’ veranschaulicht und regionale Kunst ausgestellt. Ein Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit der NS-Vergangenheit der Stadt, die im Zweiten Weltkrieg als Grenzort eine besondere Stellung einnahm. Wer Lust auf einen Ausflug hat, fährt mit der Autofähre eine Viertelstunde nach Meersburg und genießt den Flair der kleinen Küstenstadt mit Aussicht auf Konstanz. Alisa Kavelj