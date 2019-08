Entspannung gewünscht

Das erste Mal… dass ich bei einer Massage war. Es ist nicht das, was man sonst mit diesem kurzen Satz in Verbindung bringen würde. Als ich vor einigen Tagen – noch etwas unsicher – ein Fitnessstudio aufsuchte, schloss am Eingang die Automatiktür, noch bevor ich das Sportstudio überhaupt betreten konnte. Die Masseurin kam gleich auf mich zu, mit den Worten: „Bist du der Jugendliche mit dem Gutschein?“ Etwas aufgeregt gab ich ihr meine Hand zur Begrüßung, sofort merkte ich den starken Griff beim Händeschütteln und versuchte dem Druck gegenzuhalten.

Da ich mich im Wellness-Resort nicht auskenne, folgte ich der Masseurin in die Räumlichkeiten. Im entsprechenden Raum angekommen, wurde ich gleich mit der nächsten Frage konfrontiert, ob die Massage schwerpunktmäßig im Schulterbereich oder eher am Rücken stattfinden soll. Ich erläuterte ihr kurz meine Verspannungen.

Schnelle Besserung der Verspannung

Nachdem ich meine Oberbekleidung abgelegt hatte, legte ich mich auf die Bahre, so dass der Rücken massiert werden konnte. Um ein gleitendes Gefühl der Hände zu bekommen, wurde der Rücken mit einem duftenden Öl eingerieben. Und schon begann die Masseurin mit der Arbeit. Dabei massierte sie mit beiden Händen gleichzeitig erst den Halsbereich und dann den Rücken. Dabei wechselte sie stets ihren Standort um die Bahre, um bestmöglich meinen Rücken zu massieren. Auch wenn ich anfangs mit einem sehr mulmigen Gefühl die Masseurin aufsuchte, fühlte ich mich nach nur wenigen Minuten richtig entspannt und war überrascht, dass sie die Problempunkte am Rücken, die bei mir verspannt waren, in nur dreißig Minuten in den Griff bekommen hat. Der Gutschein lag über ein Jahr in meinem Schreibtisch, oft überlegte ich, ob ich diesen überhaupt einlösen soll. Erst als ich mich im Internet mit dem Thema Massage auseinandersetzte, vereinbarte ich letztendlich einen Termin. Die Massage war im Nachhinein richtig entspannend. Und sollte ich wieder einen Gutschein bekommen, wird dieser bestimmt nicht wieder zwölf Monate in der Schublade lagern. Alexander Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.08.2019