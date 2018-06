Erholung für den Menschen – Stress für das Tier

Anzeige

Die schönsten Wochen stehen vor der Tür: Nur noch wenige Tage, und es geht in den Sommerurlaub. Doch nicht alle Familienmitglieder dürfen mitfahren. Manche Hunde kommen in eine Tierpension, andere sind bei Verwandten oder Freunden untergebracht, und die, die mitfahren, müssen für das Ausland ausreichend geimpft sein. Welche Untersuchungen und Papiere für die große Reise benötigt werden, hat uns Tanja Koradin, Tierärztin in der Praxis Gräber in Weinheim, bei einem Interview erzählt:

Was ist für eine Reise ins Ausland zu berücksichtigen und welche Voraussetzungen sind bei der Einreise zu beachten?

Tanja Koradin: Um eine Auslandsreise anzutreten, muss der Hund einen EU-Pass (blau) besitzen und gechipt sein. Im Pass muss eine gültige Tollwutimpfung eingetragen sein, die letzte soll mindestens vier Wochen zurückliegen. Empfehlenswert ist eine Sechsfach-Impfung.