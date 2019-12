Erste Schritte auf dem Börsenparkett

Jedes Jahr können Schüler, Studenten und Auszubildende spielerisch zehn Wochen lang risikolos Wissen und Abläufe an der Börse kennenlernen. Ab dem 11. September konnten sich die Börsen begeisterten Teams registrieren. Und seit dem 25. September handeln die unterschiedlich gemeldeten Teams bei dem Planspiel Börse selbst an der Börse, jedoch ohne die Investition von eigenem Geld. Wer am Ende gewinnt, kann sich dann noch auf tolle Preise freuen.

Das Handling als „Börsianer auf Zeit“ ist vielseitig möglich. So kann man über den PC, das Tablet oder das Smartphone jederzeit auf das Depot und alle wichtigen Informationen zugreifen.

Die Sparkasse bietet beim Planspiel zudem maßgeschneiderte Ideen für Schüler und Studenten an. In einem Schülerteam werden die Wertpapiere zu realen Kursen an der Börse gehandelt. Dabei lernt man schnell, wie sich die Börsenwerte innerhalb von Sekunden nach oben oder unten bewegen. Teams, die Aktienkurse im Blick haben und die richtige Strategie verfolgen, stehen am Ende dann als Sieger da. Über tolle Preise können sich immerhin die zehn besten Schüler-Teams freuen. Sie erhalten für ihr gewinnbringendes Engagement Geld- und Sachpreise.

Im Planspiel Börse Plus treten Stundenten und Auszubildende an – sie dürfen maximal 30 Jahre alt sein. Auch hier kann die richtige Strategie bei der Auswahl der Aktien zum Sieg führen. Wie bei den Schülerteams, können auch die älteren Spieler tolle Geld- und Sachpreise gewinnen.

Die letzten Registrierungen waren am 6. November möglich, das Spiel endete am 11. Dezember. Man darf gespannt sein, wer dieses Jahr als Sieger das Börsenparkett verlässt. Die BAnane wird Euch von der Siegerehrung berichten. Und für all diejenigen, die es dieses Jahr versäumt haben, sich bei der Planspielbörse zu registrieren: Ihr könnt schon mal für 2020 vorarbeiten und auf www.planspiel-boerse.de reinklicken und bereits heute viel Wissenswertes über das Spiel erfahren. Alexander Rhein

