„Erster Schritt zu mehr Empathie“

Kaum hat man seinen Abschluss in der Tasche, kommen die Überlegungen nach einer Tätigkeit, die man nun machen könnte. Vom Reisen bis zu etlichen Praktika steht einem die ganze Welt offen.

Mit einem Pflicht-FSJ wäre die Planung erst einmal verschoben. Jedoch würde es meiner Meinung nach vielen Schülern guttun, sich nach der Schule im sozialen oder ökologischen Bereich zu engagieren. Dadurch erweitert sich der Horizont, da man die Realität der Arbeitswelt kennenlernt und mit neuen Aufgaben zurechtkommen muss. So kann man außerdem seine Frustrationsresistenz schulen, wenn man merkt, wie sich die Arbeitswelt vom Schulalltag unterscheidet. Ebenfalls lernt man, in Teams zu arbeiten und Empathie zu entwickeln. Die Erfahrungen, die man in einem solchen Jahr sammeln kann, sind der beste und direkteste Einblick in eine Branche beziehungsweise in einen Beruf.

Ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr lässt einen an Herausforderungen wachsen und sich schlussendlich besser für eine bestimmte Zukunft entscheiden. Natürlich muss momentan noch jeder für sich entscheiden, ob er sich karikativ engagieren möchte, aber vielleicht sollten wir alle ein wenig umsichtiger und empathischer durchs Leben gehen. Ein FSJ ist so für den einen oder anderen vielleicht der erste Schritt. Yara Völker

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019