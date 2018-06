Es gibt kein Entkommen – oder doch?

Anzeige

Escape Rooms liegen definitiv im Trend. Ob als Geburtstagsgeschenk, Teambuilding-Maßnahme von der Arbeit aus oder einfach nur so: Immer mehr Menschen lassen sich in einer kleinen Gruppe in einen Raum einschließen und müssen große und kleine Rätsel lösen, um aus diesem wieder zu entkommen. Und wenn man es nicht schafft, dann hat man eben Pech gehabt und sitzt für den Rest seines Lebens mit dem nervigen Kollegen in einer Kammer fest.

Ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Nach einer gewissen Zeit sind die Mitarbeiter der Escape Rooms schon bereit, die Eingesperrten wieder zu befreien, aber bis dahin …

Seit kurzer Zeit gibt es sogar in Bensheim Escape Rooms. Anfang des Jahres hat der „Funpark Bergstraße“ im Gewerbegebiet von Bensheim eröffnet. Dort kann man sich beim Indoor-Freizeitspaß in diverse Escape Rooms sperren lassen. Dabei gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen.