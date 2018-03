„Es ist gut, dass da etwas in Bewegung kommt“

Anzeige

BAnane: Hatten sie einen Plan mit dem Stück etwas Besonderes auszudrücken oder wollten sie, dass die Zuschauer davon etwas Bestimmtes mitnehmen?

Abdel-Maksoud: Ja, der Abend handelt sehr explizit von Rollenbildern. Es stellt also die Frage: „Welche Ideen von Männlichkeit haben wir, welche Ideen von Weiblichkeit haben wir, was erfüllt uns, was dürfen wir sein? Als Folie dafür habe ich die Filmwelt genommen, weil es dort so eine Ikonisierung gibt und sie Helden produziert. Damit ist sie ein sehr guter gesellschaftlicher Spiegel.

BAnane: Sie sind ja nicht nur Regisseurin, sondern auch Schauspielerin, fällt ihnen davon etwas leichter oder was mögen Sie mehr?

Abdel-Maksoud: Grundsätzlich ist Regie der Beruf, der mich mehr beflügelt, aber ich arbeite auch noch als Schauspielern. Es gibt ein paar Stücke, die ich einfach so gerne spiele, dass ich sie nicht missen möchte.

BAnane: Würden sie sagen, dass einer der beiden Berufe für Sie schwieriger ist, als der andere?

Abdel-Maksoud: Ich finde, dass die Schauspielerei ein Beruf ist, der mehr Druck produziert, weil man immer auf eine Premiere zuläuft und sich selber produziert. Man steht dabei ja auf der Bühne und ist sozusagen den Blicken des Publikums ausgeliefert. Der Regie-Job hat auch Druck, aber ich finde, dass es eine ganz andere Art von Druck ist. Das ist etwas, womit ich viel besser umgehen kann, und was mir auch viel mehr Spaß macht. In der Regie ist es so, dass ich in den letzten zwei Wochen anfange, mich zu entspannen, weil ich das Stück den Schauspielern übergebe – das ist eine Arbeitsweise, die viel organischer ist.

BAnane: Das letzte Mal, dass hier an einem Abend zwei Frauen geehrt wurden, ist schon eine ganze Weile her. Macht es das für sie noch mehr zu etwas Besonderem, und wie finden sie es, dass jetzt auch im Rahmen einiger Bewegungen, wie z. B. Time’s Up, vielleicht endlich mehr auch auf Werke von Frauen geachtet wird?

Abdel-Maksoud: Also es war auf jeden Fall eine besondere Ehre, gleichzeitig mit Sophie Rois geehrt zu werden, weil ich wirklich finde, dass sie die ikonische Schauspielerin ist, mit der meine Generation groß geworden ist. Grundsätzlich finde ich es natürlich gut, dass man mehr Sichtbarkeit für Regisseurinnen schafft. Machtgefälle und Schieflagen entgegenzuwirken, ist goldrichtig, und deshalb ist es auch gut, dass heute zwei Frauen den Preis bekommen haben. Ich glaube aber natürlich nicht, dass wir die Preise nur bekommen, haben, weil wir Frauen sind, aber grundsätzlich ist es wichtig, dass da endlich Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird, weil das längst überfällig ist.

BAnane: Wir haben ja immer noch eine männerdominierte Welt. Ist es in ihrer Generation schon einfacher geworden, als Frau in Ihrer Branche?

Abdel-Maksoud: Ja, es ist total männerdominiert. Ich glaube, es ist in meiner Generation einfacher, als für die, die 1970 angefangen haben, weil es damals schon eine Hürde war zu studieren, aber es ist strukturell immer noch eine Katastrophe. Dass Frauen Regie machen, kommt in vielleicht 30 Prozent der Fälle am Stadt-Theater vor. Und Frauen, die auf der ganz großen Bühne Regie führen, sind vielleicht fünf Prozent, das ist ein Riesengefälle. Insofern ist es sehr gut, dass da gerade etwas in Bewegung kommt.

BAnane: Würden Sie gerne einmal mit Sophie Rois zusammenarbeiten – und wenn ja, lieber als Schauspielerin oder als Regisseurin?

Abdel-Maksoud: Ich würde sofort mit Sophie Rois zusammenarbeiten. Am liebsten als Regisseurin. Ich glaube als Schauspielerin, kann ich da nicht so viel gewinnen (lacht).

BAnane: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und natürlich noch einmal herzlichen Glückwunsch!

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.03.2018