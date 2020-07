„Es ist überall schwer, den richtigen Umgang zu finden“

Auf unseren Artikel zum Thema Obdachlosigkeit in Ungarn aus der BAnane-Ausgabe vom 6. Juli hat sich ein Leser bei der Redaktion gemeldet. Szilard C. ist selbst Halbungar, hat Verwandte in seinem Heimatland und hat sich eingehend mit der Thematik beschäftigt. Außerdem leitet er eine Telegram-Gruppe mit dem Namen „Auswandern Ungarn“ für Menschen, die sich dafür interessieren, nach Ungarn auszuwandern.

Die Kritik an dem im Artikel beschriebenen Umgang mit den Obdachlosen in Ungarn kann Szilard C. nach eigenen Erfahrungen und Recherchen zum Thema nicht teilen. „Ich glaube wirklich nicht, dass hier irgendjemand zum Verbrecher gestempelt werden soll, oder dass sich die Regierung nicht ihrer sozialen Verantwortung bewusst ist. Menschen werden beispielsweise oftmals auch von der Straße geholt, um vor dem Erfrieren geschützt zu werden“, berichtet er.

Außerdem müsse man immer die Ursache mitbedenken. „Man muss sich fragen: Könnte es zum Beispiel sein, dass die Probleme der Obdachlosen viel tiefer liegen? Soziale Probleme, Alkohol oder auch gesundheitliche Aspekte wie Depression spielen hier mit rein. Hier sollte man ansetzen.“

Gerade auch Alkohol spiele eine große Rolle, denn manche Menschen wollen nicht in die Notunterkünfte, weil sie die Regeln, wie etwa das Alkoholverbot, nicht einhalten können oder wollen. Dabei müsse man auch bedenken, dass es Obdachlose – anders als in großen Städten – in ländlichen Strukturen kaum gebe, denn dort helfe die Gemeinschaft. „Gerade auf dem Dorf gibt es diesen Zusammenhalt. In Deutschland wie auch in Ungarn. In Ungarn wird aus meiner Sicht viel für die Bevölkerung, vor allem auch für Familien und ältere Menschen getan“, betont Szilard C.

„Das Thema ist wirklich komplex. Ich denke, dass es überall schwer ist, den richtigen Umgang damit zu finden.“ Alisa Kavelj und Sina Roth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.07.2020