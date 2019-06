Es lebe die Festival-Saison!

Die Festival-Saison steht vor der Tür. Obwohl: Eigentlich ist sie schon längst da, und wir haben bereits angefangen, den Sommer mit Sonne und Musik zu genießen. An was denkst du, wenn du an Festivals denkst? Open-Air-Konzerte? Tanzen, bis man müde wird? Campingplätze und rosarote Sonnenuntergänge? Das sind die Dinge, an die ich denken muss. Nicht zuletzt aber auch daran, neue Leute kennenzulernen, eine ausgelassene Stimmung zu teilen und leuchtende Feuerzeuge bei langsamen Liedern nach oben zu halten. Okay, zugegeben: Mittlerweile werden ja eher die Smartphones in die Luft gestreckt, oder es wird mit der Taschenlampe geleuchtet. Durch die Smartphones folgen uns die Festival-Vibes dann schließlich auch auf unsere Timeline in den sozialen Netzwerken. Wie sollen wir da bloß mithalten, mit den ganzen glitzernden und perfekten Bildern? Auf den Festivals selber finden sich verschiedene Typen wieder: Typ 1 lässt uns zum Beispiel an jedem Moment auf dem Festival via Instagram und Co. teilhaben. Dabei wird natürlich alles gefilmt, und Hashtags werden benutzt. Schließlich soll jeder wissen, was man gerade für eine tolle Zeit hat! Typ 2: Das Glitzer-Girl. Wir erkennen sie an den glitzernden Steinen im Gesicht, den geflochtenen Haaren, die ebenfalls mit Glitzer versehen sind und den glitzernden Fake Tattoos. Egal, wo du hinschaust: Glitzer. Typ 3: Der Ausgefallene. Egal, ob Ganzkörper Einhorn-Kostüm, oder Bärenanzug. Das Motto dieses Festival-Typs ist: Hauptsache auffallen! Natürlich gibt es noch weitere Festival-Typen. Und natürlich lässt sich nicht jeder einordnen, denn wir sind alle unterschiedlich und auf unsere Art besonders. Im Grunde bist du dein eigener Festival-Typ. Ob mit oder ohne Smartphone, Glitzer oder Kostüm. Und eins haben wir alle gemeinsam: Wir wollen einfach nur den Festival-Sommer genießen! Bis neulich, Eure BAte

