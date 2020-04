Es wird bunt im Kleiderschrank

Das Jahr 2020 wird als das Jahr der Isolation, der Einsamkeit und der weltweit überlasteten Kliniken in die Geschichtsbücher eingehen, aber es hat durchaus auch Potential, eines der schicksten Jahre unserer Generation zu werden, denn die diesjährigen Modetrends verbinden klassische Elemente mit viel Weiblichkeit.

Knallige Farben drücken Power und Zielstrebigkeit aus

Wer bei einem Blick in seinen Kleiderschrank vor allem rot und pink findet, liegt bereits im Trend, denn dieses Jahr setzt die Modewelt auf diese beiden Farben, die zum einen Power und Zielstrebigkeit symbolisieren, aber zum anderen auch Sinnbild für Leidenschaft und ein großes Herz sind. Während viele jahrelang der Blazer vor allem im Büro getragen wurde, schafft er es nun auch unsere Freizeit zu erobern. Ohne Frage, beim Blazer handelt es sich definitiv um das gefragteste Kleidungsstück des Jahres 2020. Ist er zudem noch langgeschnitten, sollte man definitiv zu greifen, um den Ansprüchen des Jahres gerecht zu werden.

Die schwarze Lederjacke geht einfach immer

Für kältere Frühlings- und Sommertage empfiehlt sich 2020 der Griff zur schwarzen Lederjacke.

Damit trotz Jacken und Blazer eine schöne weibliche Figur zu erkennen ist, lohnt sich der Kauf eines Taillengürtels. Statt Ballerina in allen Farben zu sammeln, setzt man jetzt auch im Sommer auf Stiefel, denn helle Cow-Boy-Boots sind dieses Jahr ein begehrter Eye-Catcher zu luftigen Sommerkleidern.

Auch wenn durch die derzeitige Lage der Eindruck entsteht, dass unser ganzes Leben stehen geblieben wäre und so etwas wie Mode völlig in Vergessenheit geraten sollte, so fände ich es doch eine Bereicherung, wenn sich derzeit mehr Menschen dem farblichen Code des Jahres anpassen würden.

Kleine Stimmungsaufheller in der Coronakrise

Rot und Pink könnten zeigen, dass wir die Lebensfreude nicht verlieren und wir uns von Corona zwar vorübergehend unsere sozialen Kontakte verbieten lassen, aber dabei unsere Selbstbestimmung nicht einschränken lassen. Alexander Rhein

