Es wird geredet und geredet und geredet . . .

Schon seit vielen Jahren sind Talkshows im deutschen Fernsehen stark gefragt und beliebt. Es gibt sie für beinahe alle Themenbereiche und in fast allen Varianten, die man sich nur vorstellen kann: von politisch über satirisch bis hin zu Kochshows, es ist für jedermann etwas dabei. Viele sind schon längst keine normalen Talkshows mehr, wie es der Name sagt. Es steckt viel mehr dahinter, nicht mehr nur das normale Interview-Schema, sondern auch verpackt mit Witz und vielem mehr. Doch sind Talkshows wirklich noch so beliebt wie früher einmal? Sollte man etwas daran ändern oder sollten sie so bleiben? Zu diesen Fragen hat die BAnane-Jugendredaktion verschiedene Argumente gesammelt. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020