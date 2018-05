Anzeige

Praktisch, aber nichts für die Umwelt

So praktisch fertige Snacks auch sind – sie sind immer mit jeder Menge Müll verbunden. An Plastiktüten wird in Deutschland nun aus Umweltgründen gespart, aber wenn es um Essen geht, werden die Verpackungen immer umfangreicher. Oft landet der ganze Müll zudem nicht dort, wo er hingehört, sondern wird gar nicht oder falsch getrennt oder sogar an Autobahnausfahrten einfach aus dem Fenster entsorgt.

Ein weiteres Problem vom Essen zum Mitnehmen ist außerdem, dass die gemeinsame Mittagspause in der Kantine des Betriebs zur echten Ausnahme wird. Soziale Kontakte pflegt man beim schnellen „Snack to go“ schließlich eher weniger – und dabei ist ein gemeinsames Mittagessen schließlich auch etwas Geselliges. Eva-Lotte Wenderoth

