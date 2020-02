Etwas für die Gesundheit tun

Heute möchte ich mal einen Beitrag zu einem ganz wichtigen Thema abgeben: Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie oft ihr am Tag lacht oder lächelt? Medienberichten zu Folge lachen Erwachsene rund 15-mal am Tag – das ist viel weniger, als Kinder es tun. Dabei ist Lachen doch angeblich genauso gesund, wie Joggen, oder nicht? Ich habe mich nie wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt, schon alleine aus dem Grund, weil mir schon immer gesagt wurde, ich würde zu wenig lachen, dass ich immer aussehe, als wäre ich mit dem falschen Fuß aufgestanden oder hätte gar keine Lust auf das, was ich gerade tue – selbst wenn dies nicht der Fall war. Bisher schob ich es also immer auf meine chronische Müdigkeit und den allgegenwärtigen Stress. Und ja, ich weiß, das sind die zwei Ausreden, die Erwachsene nun mal besonders oft benutzen. Aber wann verlieren wir eigentlich die Fähigkeit, so oft wie es geht zu lachen? Dann, wenn wir erwachsen werden? Wieso ist das so? Beobachtet euch mal einen Tag lang selbst und nehmt bewusst wahr, in welchen Situationen ihr viel lächelt oder lacht. Egal ob es Aktivitäten sind, die wir gerne machen oder ob es die Menschen um uns herum sind, die uns zum Lachen bringen: Merkt euch dies besonders, denn das sind dann genau die Dinge, die offensichtlich gut für uns sind. Denn Lachen ist gut für unsere Seele und auch wenn wir erwachsen werden, sollten uns niemals die Gründe zum Lächeln ausgehen. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.02.2020