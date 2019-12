Etwas Neues soll her, nur was?

Seit einigen Monaten überlegt die Stadt Bensheim, was sie mit der freien Fläche durch das abgerissene Haus am Marktplatz machen soll. Dieses Thema regt zu Diskussionen an, denn einerseits ist nun ein freier Blick auf die Kirche St. Georg geschaffen, andererseits soll dort nun etwas anderes entstehen – Gastronomiebetriebe beispielsweise. Etwas Neues soll her, so viel steht fest, nur was? Das neue Objekt soll einen optischen Eindruck hinterlassen und dabei St. Georg nicht in den Schatten stellen. Zudem soll der neugestaltete Bau auch typisch für Bensheim sein und sich in das Stadtbild perfekt integrieren.

Vor einigen Wochen wurde dazu eine Umfrage gestartet, die besonders an Jugendliche gerichtet war. Denn die Jugendlichen sollen Mitspracherecht haben, da sie noch lange mitansehen werden, wie sich der Marktplatz entwickelt.

517 Personen beteiligten sich

Insgesamt 517 Personen nahmen an der Umfrage teil, ein beträchtliches Ergebnis, mit dem man nicht gerechnet hätte. Die meisten, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind zwischen 26 und 30 Jahre alt, dies entspricht 33,27 Prozent. Die Rate der Jugendlichen, zwischen 16 und 20 Jahren war etwas niedriger und lag bei 14,51 Prozent der Befragten. Zu der Frage, was sie in der Innenstadt machen würden, antworteten die meisten mit einkaufen oder essen und trinken gehen. Dies sollte dann bei der späteren Umsetzung berücksichtigt werden, da dies den Wünschen der Besucher der Bensheimer Innenstadt entspricht. Es sollte sich also darauf belaufen, etwas in Richtung Gastronomie oder in Richtung Einkaufen zu bauen.

Marktplatz nicht gut bewertet

Wenn man sich einzelne Antworten genauer ansieht, spiegelt sich dort der Wunsch wider, dass etwas in diese Richtungen dort entstehen soll. Viele der Befragten besuchen zum Beispiel häufig die Stadtmühle, das Mab‘s und Weiteres. Auf die Frage, ob sich die Menschen mehr Gastronomie wünschen, antworteten die meisten auch mit „Ja“. Insgesamt wurde der Bensheimer Marktplatz mit fünf bis sechs von zehn möglichen Punkten nicht so gut bewertet. Der Wunsch für eine Veränderung ist also da.

Nach der Umfrage steht eines fest: Der Bensheimer Marktplatz soll sich verändern. Die Besucher möchten eine Neugestaltung, sie wollen mehr Grünes, mehr Sitzmöglichkeiten und vor allem mehr Gastronomie. Momentan ist der Platz noch etwas eintönig, doch durch die Ergebnisse der Umfrage können die Vorschläge und Wünsche der Besucher in die anstehende Planung miteinfließen und schließlich auch umgesetzt werden. Svenja Thomas

