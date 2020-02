EU-Kommission will mehr Beteiligung

Im Mai soll eine über zwei Jahre laufende Konferenz über die Zukunft Europas stattfinden. Eines der Themen wird die Bürgerbeteiligung in Europa sein. Die Europäische Kommission will nämlich eine Initiative starten, bei der die Bürger in EU-Entscheidungen mehr beteiligt werden. Dafür sollen Diskussionsrunden unter Bürgern und Politikern stattfinden, aber auch beispielsweise eine Internetplattform erstellt werden, über die sich Bürger durch Umfragen oder anderes engagieren und beteiligen können.

Allen sollen etwas beitragen

Es soll sich dabei nicht nur um das gemeinsame agieren in der Europäischen Union (EU) handeln, auch zukünftige Ziele und das Funktionieren der Brüsseler Institutionen werden thematisiert. Ziel des Ganzen ist eine demokratischere und bürgernahe EU. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt außerdem, dass sie sich wünsche, dass alle Europäer zur Konferenz zur Zukunft Europas aktiv beitragen und eine führende Rolle beim Setzen der künftigen Prioritäten spielen könnten. Sie weist explizit darauf hin, dass es nur gemeinsam machbar ist, die Union von morgen aufzubauen. Dafür genutzt werden sollen Sportveranstaltungen oder Festivals. Dadurch möchte die EU-Kommission die Bürger erreichen und mitbeteiligen – durch einfache und menschennahe Veranstaltungen.

Offensichtlich betont wird dabei, dass sie auf Wünsche eingehen werde und ihnen zuhören möchte. Man sei ebenso offen für Reformen, die schwieriger umzusetzen seien oder Änderungen in den EU-Verträgen mit sich bringen würden. Alles sei ansprechbar und man möchte so viele Bürger erreichen, wie nur möglich. Andererseits wird gesagt, dass es keine Verpflichtung sei, am Ende gewünschte Änderungen auch zu übernehmen. Die Ergebnisse der Konferenzen sollen jedoch berücksichtigt werden.

Nicht zufällig ist die Reformkonferenz auf den 9. Mai gelegt. Zum einen wird an diesem 75 Jahre die Beendigung des Zweiten Weltkriegs und zum anderen zum 70. Mal die Rede des damaligen französischen Außenministers Robert Schuman zur Gründung der Montanunion, der ersten Vorgängerorganisation der EU, gefeiert. Die Konferenz soll im Frühjahr 2022 enden, bis dahin werden die Prioritäten der Europäischen Union in gemeinsamer Arbeit mit den Bürgern herausgearbeitet. Zum Ende des Jahres soll es dann konkrete Ergebnisse geben.

Die Sicht eines Teenagers:

Ich persönlich denke nicht, dass dies so einfach ist, wie sich die EU-Kommission das vorstellt. Sie möchte Bürger- und Jugendforen im Internet eröffnen, bei denen verschiedene Gruppen, vertreten durch alle EU-Mitgliedsstaaten, über bestimmte vorgegebene Themen debattieren. Durch die Vertreter sollen die Ergebnisse der Debatten an das Plenum der Konferenz weitergegeben werden.

Ziel ist es nicht, nur für diese zwei Jahre mehr Bürgerbeteiligung herzustellen, sondern auch danach. Und dabei, denke ich, liegt das Problem. Die EU-Kommission möchte mit dem Digitalen punkten, dies wird höchstwahrscheinlich bei Erwachsenen funktionieren, doch bei Teenagern nicht. Viele Teenager interessieren sich nur sehr vage für Politik und wenn wird man sie nicht unbedingt durch Umfragen oder Debatten ansprechen können. Jedoch ist es gerade zu wichtig, dass wir Teenager angesprochen werden, da wir die Zukunft sind.

Obwohl die Zuversicht und das Vertrauen in die EU laut einer Eurobarometer-Umfrage der Europäischen Union gestiegen sind, sind Teenager darin nicht involviert oder damit vertraut. Wenn also nicht nur die Erwachsenen auf mehr Bürgerbeteiligung hingewiesen werden sollen, muss man vorerst den jungen Leuten die EU näherbringen und attraktiv machen und dann mehr Bürgerbeteiligung fordern, um ein möglichst weites Spektrum von Altersklassen zu erreichen. Svenja Thomas

