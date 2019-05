Europa ist so demokratisch wie seine Bürger

Am 26. Mai wird das Europäische Parlament gewählt. Anlässlich dessen hat das Starkenburg-Gymnasium in Kooperation mit dem „Haus am Maiberg“ eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Jugendorganisationen der Parteien veranstaltet. Eingeladen waren Vertreter der Jusos, der Jungen Union, der Jungen Liberalen, der Grünen Jugend und der AfD, die im Kreis aber keine Jugendorganisation hat.

Erschienen waren allerdings nur Moritz Müller und Vanessa Vogel für die Grüne Jugend und Philipp Ofenloch für die Jusos, Lennard an de Meulen der Jungen Liberalen hat kurzfristig abgesagt.

Es wurde über Themen gesprochen, die die Jugend bewegen und die Zukunft mit und für Europa beeinflussen können: Umwelt, die Möglichkeiten für Jugendliche in Europa und den allgemeinen Rechtsruck und dessen Gefahren. Da nur die Vertreter zweier Parteien da waren, war es thematisch überschneidend, auch da sich diese bei den genannten Themen in der grundsätzlichen Materie ähneln.

Nichtsdestotrotz war es eine informative und vor allem wichtige Debatte, denn diese Wahl gilt für viele als Schicksalswahl für Europa – wird Europa so weiterbestehen, sich eventuell auch weiterentwickeln, oder löst es sich allmählich auf.

Gestaltet wurde die Debatte durch die zwei Leistungskurse Politik und Wirtschaft der zwölften Klasse der Lehrer Nico Hentschel und Nadine Merten, moderiert durch die Schüler.

Besonders wichtig sei es, wählen zu gehen. Diesen Appell richteten die Vertreter am Ende an das Publikum. Es sei egal, was man wählt – Hauptsache man wählt. Europa kann nur so demokratisch sein, wie es seine Bürger sind. Marc Wohlfart

