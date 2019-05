Der Tag danach. Überall Europa, überall Argumente für oder gegen eine stärkere europäische Kooperation. Die politischen Parteien haben um uns Wählerinnen und Wähler gekämpft. Ich war im Trubel dieser Eindrücke gefangen, habe an jeder Ecke, in jeder Nachricht und auf jedem Plakat nur Europa gelesen. Und nun ist das alles vorbei? Ernüchternd, so ein Morgen danach. Der Morgen nach der Europawahl. Rien ne va plus. Und dabei geht es jetzt erst richtig los. Wenn die Politiker das, was sie im Wahlkampf alles versprochen haben, wirklich ernst meinen, beginnt die Arbeit jetzt erst. Die soziale Frage, das Klima, die Wirtschaft, die Finanzunion, der Euro, Schengen, Brexit, Plastiksteuer – das alles steckt in der Pipeline. Selten müssen sich neu gewählte Abgeordnete so gefreut haben, selten waren die Schreibtische beim Amtsantritt so voller Probleme und Krisen. Und selten war die Frage, ob die Europäische Union ein zukunftsfähiges Modell ist, so offen. Theresa May hält an ihrem wie auch immer gearteten Kurs fest. Die Orbans und Meuthens dieser Welt träumen von jedem denkbaren „-exit“ – aber wir, die jungen Leute, wir hängen doch so sehr an diesen zwölf gelben Sternen auf blauem Grund. Für uns ist Europa mehr als nur Wirtschaftsraum oder Eurozone. Europa ist unsere Heimat. Wer Freunde in Frankreich besucht, fühlt sich dort genauso heimisch wie bei Familienfesten in Warschau oder Wuppertal. Home is where your heart is. Und selten hat das Herz der Europä-erinnen und Europäer so gut im Takt geschlagen wie in den vergangenen Wochen. Im Puls eines gesamten Kontinents. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.05.2019