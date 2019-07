Faszination Korallenriff

Das Great Barrier Reef, das vor der Küste des Bundesstaats Queensland in Australien liegt, gehört zu den meistbesuchten natürlichen Touristenattraktionen der Welt. Es ist das größte lebendige Korallenriff des Planeten und sogar aus dem Weltraum mit dem bloßen Auge zu erkennen. Es erstreckt sich über eine Fläche die etwa so groß ist wie ganz Deutschland. Das Great Barrier Reef setzt sich aus 2900 einzelnen Riffs zusammen und bietet eine Heimat für über 400 verschiedene Korallen- und 500 Fischarten. Auch ganze Inseln sind Bestandteile des größten Korallenriffs der Welt.

Während ihrer Reise durch Australien hatten die BAnane-Mitarbeiterinnen Laura und Eva-Lotte die Möglichkeit, das Great Barrier Reef aus nächster Nähe zu bestaunen:

Wenn man sich unter Australien-Reisenden über Reiserouten, populäre Touren und Sehenswürdigkeiten austauscht, stößt man oft auf Gleichgesinnte. Man spricht über besondere Orte, günstige Marken, beliebte Unterkünfte und gibt einander Insider-Tipps von denen die wenigsten Daheimgebliebenen schon gehört haben. Das Great Barrier Reef ist zwar eines der beliebtesten Gesprächsthemen – als Insider-Tipp kann man es allerdings definitiv nicht bezeichnen. Während unserer Zeit in Cairns, einer Stadt im Bundesstaat Queensland, die als Eintrittstor zu dieser beliebten Touristenattraktion gilt, stand das Riff auch auf unserer Prioritätenliste ganz oben.

Per Tour das Riff erkunden

Das Riff kann man nicht einfach auf eigene Faust erkunden, deswegen haben wir uns auf die Suche nach einer Reef-Tour gemacht, die uns sowohl vom Programm als auch vom Preis her zugesagt hat. Eine solche Tour zu finden ist definitiv nicht schwer – an allen Ecken der Stadt werben Reisebüros, Infocenter und Hostels mit Sonderangeboten. Bei diesem großen Angebot ist es eher schwierig, gerade die richtige Tour auszuwählen. Je nach Anbieter können die Preise und auch die Qualität des Trips stark variieren. Während manche Sparfüchse von 90-Dollar-Touren berichten, kann man für eine Tauch-, Helikopterflug- und Sternekochbüffet-Tour mindestens das Vierfache davon einplanen.

Mit umgerechnet circa 100 Euro hatten wir das Gefühl, einen vernünftigen Preis gefunden zu haben. Das Boot war mit 100 Passagieren nicht zu groß, Schnorcheln plus Ausrüstung war inklusive und einen eigenen Koch hatten wir auch an Bord. Um acht Uhr morgens ging es dann los. An Deck gab es Netze und Bänke, die zum Hinlegen einluden. Nach etwa zwei Stunden erreichten wir unseren ersten Stopp: Vor uns konnten wir nun das Great Barrier Reef sehen, das scheinbar dunkelblaue Flecken in das türkisfarbene Wasser malt. Es wurden Neoprenanzüge, Schnorchel, Brillen und Flossen verteilt und dann durften die Passagiere die Unterwasserwelt erkunden, während auf dem Boot ein Lunchbuffet vorbereitet wurde.

Nach dem Essen wiederholte sich der Schnorchelgang an einer anderen Stelle des Riffs. Die Korallen und die vielen bunten Fische, die man sonst nur aus dem Aquarium kennt, so nah zu sehen ist faszinierend und fast ein bisschen unwirklich, wenn man ein Schnorchel-Neuling ist. Wieder an Bord konnte man sich mit einem „Afternoon-Tea“ aufwärmen, bevor es unter starkem Wellengang zurück in Richtung Hafen ging.

Nachhaltigkeit wird vernachlässigt

Die Crew war freundlich, das Programm entsprach unseren Erwartungen – nur in einem Punkt wurden wir negativ überrascht: Nachhaltigkeit war kein Thema; dass das Riff vom Aussterben bedroht ist, kam kaum zur Sprache. Im Gegenteil, zu Beginn der Tour wurde den Passagieren dieser Fakt zwar mitgeteilt – im gleichen Atemzug allerdings wurden die Urlauber gelobt, mit ihrem Eintrittspreis eine Organisation, die sich für den Erhalt des Riffs einsetzt, unterstützt zu haben. Dass Massentourismus dem Riff aber auch in keinem Fall guttut, wurde mit keinem Wort erwähnt. Einzig vor dem Schnorcheln wurden die Passagiere gebeten, doch bitte zu „versuchen, das Riff nicht zu berühren“. Hier wäre ein ausführlicheres Briefing doch absolut angemessen. Viele Besucher wissen zwar, dass das Berühren der Korallen verboten ist und ihnen schadet und doch brechen sie Stücke als Andenken ab oder rammen ihre Unterwasserkamera zwischen die Korallen um Selbstauslöser-Fotos zu machen.

„Der kleine Handgriff kann diesem riesigen Riff ja nicht schaden“ – was aber wenn jeder so denkt? Als ich versehentlich eine Koralle mit meiner Flosse getreten habe, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich kann noch nicht einmal behaupten, besonders stolz darauf zu sein, diese Form des Massentourismus durch meine Teilnahme unterstützt zu haben. Genossen habe ich den Tag trotzdem, etwas so besonderes bekommt man schließlich sonst kaum wo zu sehen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass dem Riff von Besuchern mehr Ehrfurcht entgegengebracht wird, wenn solche Touren schon nicht komplett eingestellt werden.

Angeblich sind wir schließlich die letzte Generation, die das Riff noch bestaunen kann – 2100 werde von den Korallen kaum noch etwas übrig sein. Der Hauptgrund dafür sind zwar nicht die Touristen, sondern der Klimawandel und die immer schlechter werdende Wasserqualität und doch: Beschleunigen müssen wird das Riff-Sterben ja auch nicht. Eva-Lotte Wenderoth

