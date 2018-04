Anzeige

Lange Arbeitszeiten, niedrige Löhne und kaum soziale Absicherung – davon war das Leben vieler Arbeiter als Folge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert geprägt. Um diese Missstände zu beenden, gingen am 1. Mai 1886 Tausende Arbeiter in Amerika auf die Straßen. In Chicago eskalierten die Demonstrationen allerdings in blutigen Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern und Polizisten, welche auf beiden Seiten zahlreiche Opfer forderten.

Drei Jahre darauf beschloss der internationale Arbeiterkongress, den 1. Mai zum „Kampftag der Arbeiterbewegung“ zu erklären, welcher daraufhin auch von deutschen Arbeitern begangen wurde.

Erste Versuche, den 1. Mai auch als offiziellen Nationalfeiertag einzuführen, erfolgten allerdings erst in der Weimarer Republik. Vor allem die SPD setzte sich für dieses Vorhaben ein, das aber letztendlich aufgrund des Widerstandes bürgerlicher Parteien und allgemeiner antikommunistischer Tendenzen in der Bevölkerung nicht dauerhaft verwirklicht werden konnte.