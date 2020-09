FFF-Anhänger jeden Alters gemeinsam fürs Klima

Am vergangenen Freitag gingen anlässlich des globalen Klimastreiks von Fridays for Future (FFF) rund 200 000 Menschen bundesweit auf die Straße.

Unter dem Motto „Kein Grad weiter“ gab es auch in Bensheim eine Kundgebung, zu der trotz einsetzenden Herbstwetters rund 150 Menschen erschienen sind. Vom Rathaus schritten die Demonstranten, unter denen auffallend viele ältere Mitbürger waren, zum Marktplatz. Neben einem Plädoyer für den Veganismus - die Tierindustrie sei für 51 Prozent des CO2 Ausstoßes verantwortlich - zogen die Klimaaktivisten auch eine Parallele zur Corona-Pandemie. So sei die Abholzung des Regenwaldes auch eine virologische Gefahr, da der Mensch so in Kontakt zu Wildtieren käme. Zudem könne durch den massenhaften Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung und die damit verbundene Antibiotikaresistenz die medizinische Behandlung erschwert werden. Abschließend appellierten die Gastgeber, sich über die anstehende Bürgermeisterwahl Gedanken zu machen und wählen zu gehen.

Die BAnane hat bei einem Rundgang auf dem Platz einige Demonstranten gefragt, was sie verändern würden, wenn Sie einen Tag lang Bundeskanzler wären.

Reiner Heil, 62: Was ich genau machen würde, kann ich nur schwer beantworten. Ich finde, Ökologie muss vor Ökonomie stehen. Die Greta hat recht, das sieht man auch bei der Wasserknappheit, die wir haben. Ich bin schon lange Mitglied im Bund der religiösen Sozialisten.

Lisa Gesue, 17: Ich würde zuerst einmal eine Rede halten, um bei den Menschen ein Bewusstsein für die Wichtigkeit des Klimaschutzes zu schaffen. Dann würde ich bei Fleisch aus biologischer Tierhaltung die Steuern senken und dafür bei Fleisch aus konventioneller Tierhaltung die Steuern erhöhen. Außerdem würde ich den ÖPNV ausbauen und günstiger machen, damit mehr Menschen die Möglichkeiten nutzen. Das dafür notwendige Geld würde ich über eine Erhöhung der Kfz-Steuer reinholen.

Anastasia Baierle, 17: Ich würde mich für mehr Frauenrechte einsetzen und dafür, dass das Pariser Klimaschutzabkommen eingehalten wird. Außerdem würde ich mich dafür einsetzen, Glyphosat zu verbieten.

Jana Vonderheid, 16: Ich würde den ÖPNV über Steuergelder kostenlos machen. Zur Finanzierung würde ich alle Drogen legalisieren. Außerdem würde ich mich für die Lohnangleichung zwischen Männern und Frauen einsetzen und bessere Rahmenbedingungen schaffen, um die Möglichkeit zu schaffen, dass sie auch halbtags arbeiten können. Zudem würde ich die Massentierhaltung abschaffen. Ich bin der Meinung, dass wir viel bewusster Fleisch konsumieren sollten. Denn einmal pro Woche Fleisch essen reicht völlig aus. Marvin Zubrod

Montag, 28.09.2020