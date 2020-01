Filmgenuss im neuen Jahr

Daniel Craig, Robert Downey junior, Tom Cruise – sie alle gehören nicht nur zu den berühmtesten und bestbezahlten Schauspielern unserer Zeit, sondern kehren 2020 mit neuen Filmen auf die Kinoleinwände zurück.

Mit „Knives Out – Mord ist Familiensache“ läuft seit dem 2. Januar bereits der erste Film in dem wir dem „Iron Man“-Star Robert Downey junior in den Kinos. Ab Donnerstag, 30. Januar, wird er auch in der Neuverfilmung „Die fantastische Reise des Doktor Dolittle“ als die Tiersprache verstehender Tierarzt zu sehen sein.

Auf die Fortsetzung des Flieger-Kultfilms „Top Gun“ können sich in diesem Jahr alle Maverick-Fans freuen. Am 16. Juli kehrt Pete Mitchell nach nunmehr 34 Jahren in „Top Gun: Maverick“ zurück auf die Kinoleinwand. Diesmal werden die Zuschauer den inzwischen gealterten, aber sicher immer noch draufgängerischen Pete, gespielt von Tom Cruise, in der Rolle des Flugausbilders bewundern können. Ob der zweite Teil den hohen Erwartungen nach dem erfolgreichen ersten Teil aus dem Jahr 1986 gerecht werden kann? Antwort hierauf können Kinobesucher dann im Sommer geben. Abschied nehmen müssen ab 2. April alle James-Bond-Liebhaber von Daniel Craig. In seinem fünften und letzten Auftritt als 007 beendet er mit „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ seine Karriere als Geheimagent. Der Titelsong zu dem neuesten Teil wird von Billie Eilish gesungen. Ein Film, der sicher wieder mit einer Menge waghalsiger Stunts und Special Effects aufwarten und alle Actionfans bestens unterhalten wird.

Interessante Filme angekündigt

Mit weiteren Kinostarts, wie „Wonder Woman“, „Ghostbusters“, „Bad Boys for Life“, „Mulan“ und vielen mehr, hört sich das Jahr 2020 in Sachen Filme vielversprechend an. Es ist geprägt von einigen Neuverfilmungen und Fortsetzungen, aber auch so manch neuer Film verspricht den hohen Ansprüchen des Publikums gerecht werden zu können.

Also nichts wie los und die besten Plätze in den Kinos reservieren, damit dem Filmgenuss in diesem Jahr nichts mehr im Wege steht. Und spätestens nach der Oscarverleihung am 10. Februar wissen wir auf welche Werke wir uns am meisten freuen können. Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.01.2020