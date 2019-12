Filmklassiker sind ein Muss an den Feiertagen

Wie beinahe jedes Fest ist besonders Weihnachten und die Zeit davor mit vielen Traditionen verbunden. Ob der Gang in die Kirche, das Gans-Essen bei Oma oder das Familientreffen am ersten Weihnachtsfeiertag – es gibt Dinge, die sich jedes Jahr wiederholen. So auch das Filmprogramm. In einigen Familien gehören bestimmte Filme an Weihnachten einfach dazu. Meistens sitzen dann alle zusammen vor dem Fernseher und, obwohl der Film schon so oft geschaut wurde, wird er noch immer nicht langweilig.

Wir aus der BAnane-Redaktion stellen Euch unsere liebsten Weihnachtsfilme vor, die auch bei uns mittlerweile zur Tradition geworden sind. Mia Eck

