Schnelle Autos, Action geladene Szenen und rasante Autorennen in großen Städten. Mit Stars wie Vin Diesel, Jason Statham und Dwayne Johnson bietet die Filmreihe The Fast and the Furious zudem auch noch eine sehr bekannte Besetzung. In den ersten Teilen ging es viel um illegale Straßenrennen und eher weniger um riskante Aufträge, welche die Darsteller ausführen.

Gerade in den letzten Teilen geht es aber um gefährliche Missionen, so dass auch für Zuschauer, die weniger an Autorennen interessiert sind, eine sehenswerte Filmreihe entstanden ist. Marco Mautry

