Filter dienen der eigenen Belustigung

Schon immer gibt es auf allen möglichen Sozialen Medien dieselben Diskussionen, diese betreffen die Filter. Jeder einzelne Filter ist umstritten, mal verzerrt er das ganze Gesicht und lässt es witzig aussehen, mal gibt es die sogenannten Beauty-Filter, die das Gesicht ver- schönern sollen. Doch viele sagen, dass Zweiteres kein Bestandteil der Wirklichkeit darstellt, sondern lediglich dazu dienen soll, junge Leute zu verunsichern und deren Selbstwahrnehmung zu verzerren. Das mag vielleicht teilweise der Fall sein. Dienen sollen sie aber der Belustigung. Dies ist wie bei vielen anderen Apps, die Filter anbieten.

Es gibt zwei Arten von Filtern: Die Lustigen, bei denen Grimassen geschnitten werden und die, die das Gesicht wirken lassen, als habe man sich einer Schönheitsoperation unterzogen. Bei jeder App mit solchen Filtern kommt es immer wieder zu denselben Auseinandersetzungen. Die unrealistischen Filter sollen abgeschafft werden, heißt es. Doch auch nach all den Jahren, seitdem diese existieren, sind diese nie abgeschafft worden, einfach aus dem Grund, dass sie zur Belustigung dienen und jeder diese Filter gerne ausprobiert.

Es sollte vielleicht eine Zwischenlösung geben, dass man bei solchen Beauty-Filtern eine Altersbegrenzung einführt. Warum? Weil ältere Teenager besser einschätzen können, was der Realität entspricht, als die jüngeren TikTok-Nutzer. Dies wäre eine Möglichkeit, die Blicke auf die Wirklichkeit wiederherzustellen, oder man einigt sich auf eine andere Zwischenlösung, damit es in Zukunft nicht wieder zu derselben Diskussion kommen wird. Denn abgeschafft, werden diese Filter in dieser Art wahrscheinlich nicht. Svenja Thomas

