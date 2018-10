„Finanzierung anders nicht mehr möglich“

Artikel 7 des deutschen Grundgesetzes bildet die Grundlage für den Bestand von Privatschulen als Ergänzung zu staatlichen Einrichtungen in Deutschland. Ihnen liegen meist besondere pädagogische oder weltanschauliche Konzepte zugrunde. So steht in Waldorfschulen die freie Entfaltung des Kindes im Mittelpunkt, während an kirchlichen Schulen das christliche Menschenbild vermittelt werden soll. Zudem bieten Privatschulen häufig weitere Vorzüge wie zum Beispiel kleinere Klassen und somit eine individuellere Betreuung einzelner Schüler.

Dass diese Privatschulen gesetzlich zugelassen sind, sorgt für Vielfalt im Bildungsbereich. Man ist nicht gezwungen, eine staatliche Schule zu besuchen, sondern es gibt Alternativen, die manchen Kindern möglicherweise mehr zusagen. Diese Möglichkeit kann allerdings nur weiterhin bestehen, wenn die Erhebung von Schulgeld gestattet ist. Andernfalls könnten sich Privatschulen schlichtweg nicht mehr finanzieren. Zudem sorgen staatliche Zuschüsse bereits dafür, dass die Höhe des Schulgeldes in einem bezahlbaren Rahmen bleibt.

Trotzdem bemängeln Kritiker, kostenpflichtige Privatschulen würden zu ungleichen Bildungschancen führen. Die Liebfrauenschule in Bensheim zeigt allerdings, dass das nicht unbedingt so sein muss. So bietet das Bistum Mainz Familien, die nicht imstande sind, das nötige Schulgeld aufzubringen, finanzielle Unterstützung. Und auch die Vergabe von Stipendien ist an den meisten Privatschulen üblich. Laura Kress

