Firmenlauf für einen guten Zweck

Vergangene Woche stand in Frankfurt der J. P. Morgan Chase auf dem Programm. Die Challenge findet aber nicht nur in Frankfurt statt. Der Firmenlauf wird weltweit in über zehn Großstädten ausgetragen. Mit dabei sind zum Beispiel auch London, Singapur und Johannesburg. Gelaufen wird in Firmen-Teams von mindestens vier Mitarbeitern, und ein Teil des Startgeldes wird an eine wohltätige Organisation gespendet.

Zehntausende Läufer sammelten sich in der Frankfurter Innenstadt und liefen gemeinsam die Strecke. Für mich war es der erste Lauf dieser Art, und trotz mangelnder Motivation war ich am Ende glücklich, es geschafft zu haben.

Die Organisation war sehr geordnet, und obwohl es eine halbe Stunde gedauert hat, bevor man überhaupt den Startpunkt sehen konnte, wurde die Wartezeit nicht langweilig. Die Menschenmasse verteilte sich nach kurzer Zeit, und man hatte gar nicht mehr das Gefühl, dass man sich gerade mit Zehntausenden auf einer so kleinen Strecke befindet. In Frankfurt findet der wohl teilnehmerstärkste Lauf der Reihe – circa 70 000 Läufer – statt.

Der Lauf war für mich eine gute und spannende Erfahrung, der mir auch selber gezeigt hat, dass ich doch etwas mehr kann, als ich mir manchmal zutraue. Ich bin immer noch stolz auf mich und mein Team, dass wir die Strecke gemeinsam gemeistert haben. Cara Metzner

