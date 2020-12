Fit für 2021 mit funktionellem Training

Die Fitnessstudios sind seit Wochen geschlossen, Vereinssport ist nicht erlaubt, und das kalte Wetter lädt nicht wirklich zum Joggen oder Radfahren ein. Viele Hobbysportler trainieren daher daheim, um sich fit zu halten.

Auf der Suche nach passenden Übungsvideos auf Youtube ist der eine oder andere mit Sicherheit über den Begriff „Funktionelles Training“ beziehungsweise „Functional“ gestolpert und hat sich vielleicht auch schon daran versucht. Was genau bedeutet aber eigentlich funktionell, und was ist das Besondere an Functional Training?

Kein klassisches Kraft-, Ausdauer- oder Beweglichkeitstraining

Funktionell bedeutet: „eine bestimmte Funktion erfüllend“. Funktionelles Training zielt also darauf ab, bestimmte physiologische Funktionen zu verbessern – und zwar die Funktionen, die unser Körper ursprünglich erfüllen soll. Das wären zum Beispiel ganz einfach der aufrechte, stabile Stand und das Bewahren des Gleichgewichts in allen möglichen Positionen, das Bewegen von Gegenständen und vor allem die Fortbewegung. Bei bestimmten Sportarten kommen weitere Funktionen wie das Werfen oder Springen hinzu. Um diese Funktionen möglichst optimal zu erfüllen, müssen wir also herausfinden, welche Muskeln und Gelenke dafür verantwortlich sind und diese gezielt so trainieren, wie sie in der Realität auch tatsächlich beansprucht werden. Im Alltag oder auf dem Sportplatz tragen wir meistens keine großen Gewichte mit uns herum oder bewegen nur einzelne Körperteile separat. Vielmehr erfüllen wir Bewegungsabläufe, bei denen der ganze Körper beansprucht wird – zum Beispiel gehen wir Treppen, werfen einen Ball, wir joggen und bücken uns. Im funktionellen Bereich wird deshalb viel mit Ganzkörperübungen und mit wenig Gewicht beziehungsweise mit Körpereigengewicht gearbeitet.

Ein Beispiel zur Funktion der Rumpfmuskulatur verdeutlicht diese Überlegung: Die hauptsächliche Funktion des Rumpfes ist die Stabilisierung unseres Oberkörpers und die Entlastung der Wirbelsäule. Wenn wir sitzen, gehen, rennen, Gegenstände heben oder werfen, muss unsere Bauch- und Rückenmuskulatur ständig dafür sorgen, dass unser Oberkörper aufrecht gehalten wird. Beim funktionellen Training würden wir den Rumpf also durch Stabilitätsübungen wie den Unterarmstütz oder den Seitstütz trainieren. Sit-ups würde man in einem guten funktionellen Training nicht finden, da diese Bewegung zwar die Bauchmuskulatur stärkt, aber nicht der alltäglichen Belastung unserer Rumpfmuskulatur entspricht.

Vielfältige Anwendungsbereiche

Funktionelles Training hat viele Vorteile: Es kann sowohl als ergänzendes Training im Leistungssport, als auch im Hobby- und sogar im Reha-Bereich eingesetzt werden. Man benötigt wenig Equipment – eine Matte, leichte Gewichte und Gymnastikbänder oder -bälle können hilfreich sein, sind aber nicht unbedingt nötig. Man spart also bei der Ausrüstung eine Menge Geld. Außerdem besteht keine Abhängigkeit von Trainings- oder Öffnungszeiten eines Studios, und man kann drinnen und draußen trainieren. Das Training benötigt nicht viel Platz und kann in der Gruppe oder allein ausgeführt werden.

Im Folgenden haben wir einen beispielhaften Trainingsplan für Anfänger zusammengestellt, mit welchem Ihr den Einstieg ins Funktionelle Training in etwa 30 Minuten selbst ausprobieren könnt. Ihr benötigt nur eine Matte, da alle Übungen mit dem Körpereigengewicht ausgeführt werden können. Für den Anfang beginnen wir mit zwei Sätzen à fünf bis zehn Wiederholungen. Ihr habt also von jeder Übung zwei Durchgänge und in der Zwischenzeit immer 30 Sekunden Pause. Bei Übungen mit Seitenwechsel werden die rechte und linke Seite direkt im Anschluss aneinander trainiert, erst dann wird pausiert.

Zum Abschluss empfiehlt sich ein kurzes Cooldown, wobei Ihr einige Dehnübungen machen, Euch ausschütteln und noch einmal kurz auf der Stelle joggen oder eine Faszienrolle verwenden könnt.

Eine mögliche Steigerung des Trainingsplans würde zuerst einen dritten Satz bei allen Übungen bedeuten und im nächsten Schritt eine Erhöhung der Wiederholungszahlen. Eva-Lotte Wenderoth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.12.2020