Fit für die Medenrunde

Beim Tennis beginnt die Sommersaison im April und unterscheidet sich sowohl örtlich als auch inhaltlich von der Wintersaison. Im Frühling und Sommer wird draußen auf den Außenanlagen trainiert, in den meisten Vereinen auf rotem Sandplatz. Es ist die Saison der Punktspiele und Turniere, auf die man sich im Winter in der Halle, oft auf anderem Untergrund, beispielsweise auf Hartplatz oder Teppich, vorbereitet hat. Im Frühling und Sommer gilt es das, was man in den Wintermonaten trainiert und verbessert hat, umzusetzen und für die Medenrunde in möglichst guter Form zu sein. Die Medenrunde besteht aus sechs bis acht Spielen pro Mannschaft, die über den Sommer verteilt sind. Für die Teams geht es darum, am Ende nicht auf dem letzten Platz zu landen, da dies den Abstieg in die nächst tiefere Leistungsklasse bedeutet. Wer am Ende auf Platz eins landet, steigt in die nächst höhere Liga auf. Im Winter gibt es üblicherweise keine Medenspiele, der Fokus liegt dann hauptsächlich darauf, an den Schwachstellen zu arbeiten, gut zu trainieren und die Fitness zu verbessern, um im Sommer fit für die Punktspiele zu sein. Mia Eck

