Flanking – ein cooler aber kühler Trend

In den letzten Jahren kamen immer wieder neue, aber auch altbekannte Modeerscheinungen ans Licht, so auch das Flanking. Das Wort Flanking setzt sich aus den englischen Worten „flashing“ (blitzen lassen) und „ankle“ (Knöchel) zusammen. Wie der Name demnach bereits verrät, handelt es sich hierbei um das Zeigen der nackten Knöchel. Die Lieblingsjeans an den Beinen zweimal umkrempeln, Füßlinge und Sneaker anziehen, schon ist der typische Flanking-Look fertig. Wie bei jedem Trend gibt es neben vielen Begeisterten auch Menschen, die damit überhaupt nichts anfangen können. Warum ist das Flanking bei vielen so beliebt und löst bei anderen doch nur Kopfschütteln aus? Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.12.2019